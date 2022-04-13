Şampiyonlar Ligi'nde 7 gol ve Bayern Münih depremi!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanşları başladı. Real Madrid Stamford Bridge'de 3-1 mağlup ettiği Chelsea'yi konuk etti. Bayern Münih ise İspanya'da 1-0 yenildiği Villarreal'i ağırladı.



VILLAREAL ETTEN DUVAR ÖRDÜ



Allianz Arena'daki karşılaşmaya Bayern Münih önde baskı ile başladı. Ancak ilk yarıda Villarreal savunması adeta etten duvar örerek mücadeleye iştahlı başlayan Alman devine gol fırsatı vermedi.



LEWANDOWSKİ GOL PERDESİNİ AÇTI



Julian Nagelsmann'ın ekibinin beklediği gol 52. dakikada geldi. Aut sonrası kale önünden pasla çıkmaya çalışan Villarreal'in hatasını değerlendiren Bavyera ekibi, Lewandowski'nin golüyle 1-0 öne geçti. Polonyalı gol makinesi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 5 iç saha maçında toplam 9 kez ağları havalandırdı.

CHUKWUEZE, BAYERN'İ MAT ETTİ!



İspanyol ekibine tur biletini getiren gol 88. dakikada geldi. Hızlı gelişen atakta rakip savunmayı eksik yakalayan Valencia temsilcisi, Chukwueze'in golüyle skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda Bayern'in baskısı sonucu değiştirmedi ve Unai Emery'nin öğrencileri, tarihi bir başarıya imza atarak yarı finale adını yazdırdı.



BAYERN MÜNİHLİ OYUNCULAR YIKILDI



Bitiş düdüğünün ardından turnuvaya çeyrek finalde havlu atan Alman devinin oyuncuları adeta büyük yıkım yaşadı. İspanyol ekibinin oyuncuları ise 16 yıl sonra yarı finale çıkmanın mutluluğunu yaşadı.

BENFICA-LIVERPOOL EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE KARŞILAŞACAK



Villarreal yarı finalde Benfica-Liverpool eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İngiliz devi rakibini deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur kapısını aralamıştı.



BERNABEU'DA UZATMALARA GİDEN ÇILGIN MAÇ



Real Madrid-Chelsea karşılaşması ise yüksek temposu, golleri ve nefes kesen mücadelesiyle izleyenleri adeta futbola doyurdu.

CHELSEA MÜTHİŞ BAŞLADI



İngiliz ekibi ilk maçın aksine bambaşka bir görüntü çizerken, Bernabeu'daki karşılaşmaya fırtına gibi girdi. 15. dakikada genç yetenek Mason Mount, Chelsea'yi öne geçirdi. İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



RUDIGER FARKI İKİYE ÇIKARDI



Thomas Tuchel'in talebeleri ikinci yarıya da atak başladı. 51'de savunmadaki başarılı müdahaleleri ile dikkat çeken Rüdiger skoru 2-0 yaptı. İngiliz ekibi 62'de Marcos Alonso'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Ancak VAR incelemesi sonrasında top İspanyol oyuncunun eline çarptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

TIMO WERNER, REAL'E ŞOK YAŞATTI



Dalga dalga Real Madrid kalesine gelen Chelsea, 75'te Alman golcü Timo Werner'le durumu 3-0 yaptı. Bu gol Bernabeu'da adeta şok etkisi yarattı. Ancak maçı bırakmayan ev sahibi ekip, Luka Modric'in ayağının dışıyla yaptığı klas asistte Rodrygo ile durumu 3-1'e getirdi.

UZATMADA SON SÖZÜ BENZEMA SÖYLEDİ



Nefes kesen maç uzatmalara gitti. Bu sezon müthiş performansıyla Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran Karim Benzema son sözü söyledi. İngiltere'de hat-trick yaparak takımına 3-1'lik galibiyeti getiren Fransız yıldız, 96. dakikada sahne aldı durumu 3-2 yaptı.



DEVLER LİGİ'NDE 12 KEZ AĞLARI SALLADI



Benzema, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 12. kez ağları sarstı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Chelsea'nin tarihi geri dönüş yapmasına fırsat vermedi. Real Madrid kabus gördüğü karşılaşmada 3-2 yenilmesine rağmen yarı final vizesini kaptı. Böylelikle iki İspanyol takımı son 4'e adını yazdırmış oldu.