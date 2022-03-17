FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Şampiyonlar LigiGalatasaray - Barcelona! İlk 11'ler belli oldu
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Galatasaray - Barcelona! İlk 11'ler belli oldu
ABONE OL

Galatasaray - Barcelona! İlk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Galatasaray 0-0'ın rövanşında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

17.03.2022 - 19:35 |
Galatasaray - Barcelona! İlk 11'ler belli oldu

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dolu mücadelede Daniele Orsato düdük çalacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang

    SON DAKİKA
    1. Galatasaray - Barcelona! İlk 11'ler belli oldu
      Galatasaray - Barcelona! İlk 11'ler belli oldu
    2. Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...
      Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...
    3. Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...
      Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...
    4. İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...
      İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...
    5. Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
      Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı
    6. Beşiktaş'ta yeni hoca için sürpriz! Galatasaray'la da adı anılmıştı
      Beşiktaş'ta yeni hoca için sürpriz! Galatasaray'la da adı anılmıştı
    7. Galatasaray'a bonservis müjdesi geldi! Sezon sonunda...
      Galatasaray'a bonservis müjdesi geldi! Sezon sonunda...
    8. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    9. Galatasaray - Barcelona maçında tüm gözler yıldız oyuncuda olacak! Hayran kaldılar
      Galatasaray - Barcelona maçında tüm gözler yıldız oyuncuda olacak! Hayran kaldılar
    10. Fenerbahçe'de üç isim belli oldu, Mesut Özil, İrfan Can ve...
      Fenerbahçe'de üç isim belli oldu, Mesut Özil, İrfan Can ve...

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray - Barcelona! İlk 11'ler belli oldu

    Galatasaray - Barcelona! İlk 11'ler belli oldu

    Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

    Tarihi Galatasaray-Barcelona maçı öncesi çok çarpıcı sözler: Bardağı taşıran son damla... Fatih Terim, Burak Elmas, Torrent, Campos, Falcao...

    Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...

    Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi! Sampdoria teklifini sundu yönetim kararını verdi: Alexandru Cicaldau bu haberle yıkıldı...

    İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...

    İtalya'da herkes Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Rekor...

    Sıradaki Haber