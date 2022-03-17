Galatasaray - Barcelona! İlk 11'ler belli oldu
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Galatasaray 0-0'ın rövanşında Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
17.03.2022 - 19:35 |
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Barcelona'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Nef Stadyumu'nda oynanacak. Heyecan dolu mücadelede Daniele Orsato düdük çalacak.
İLK 11'LER
Galatasaray: Inaki Pena, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Kerem, Babel, Gomis.
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Pedri, Frenkie De Jong, Ferran Torres, Adama Traore, Aubameyang