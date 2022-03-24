Portekiz - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e konuk olacak.
24.03.2022 - 21:17 |
2022 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz, A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert görev alacak.
İLK 11'LER
Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.
Türkiye: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak Yılmaz.