FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
FutbolPortekiz - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu
HaberlerFutbol Haberleri Portekiz - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu
ABONE OL

Portekiz - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz'e konuk olacak.

24.03.2022 - 21:17 |
Portekiz - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu

2022 Dünya Kupası Play-Off Yarı Finali'nde Portekiz, A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu mücadele Dragao Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert görev alacak.

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Raphael Guerreiro, Moutinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otavio, Diogo Jota, Ronaldo.

Türkiye: Uğurcan, Ozan Kabak, Merih, Çağlar, Zeki, Orkun, Hakan, Berkan, Cengiz, Kerem, Burak Yılmaz.

SON DAKİKA
  1. Portekiz - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu
    Portekiz - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu
  2. Mesut Özil'in kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı! İşte dünya basını
    Mesut Özil'in kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı! İşte dünya basını
  3. Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan gönderme!
    Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan gönderme!
  4. Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'den kötü haber!
    Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'den kötü haber!
  5. Türkiye'nin Portekiz maçı kadrosu belli oldu!
    Türkiye'nin Portekiz maçı kadrosu belli oldu!
  6. Alexis Beka Beka'dan heyecanlandıran paylaşım!
    Alexis Beka Beka'dan heyecanlandıran paylaşım!
  7. Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...
    Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Mesut Özil ve Ozan Tufan için şok karar...
  8. Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı
    Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı
  9. A Milli Takım'da flaş gelişme! 4 isim kadrodan çıkarıldı
    A Milli Takım'da flaş gelişme! 4 isim kadrodan çıkarıldı
  10. Pınar Karşıyaka'da Semih Erden dönüyor!
    Pınar Karşıyaka'da Semih Erden dönüyor!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Portekiz - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu

Portekiz - Türkiye! İlk 11'ler belli oldu

Mesut Özil'in kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı! İşte dünya basını

Mesut Özil'in kadro dışı kalması dünyada büyük ses çıkardı! İşte dünya basını

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan gönderme!

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan'dan gönderme!

Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'den kötü haber!

Fenerbahçe'ye Kim Min-Jae'den kötü haber!

Sıradaki Haber