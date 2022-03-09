Portekiz maçında sürpriz yıldızları göreceksiniz demişti! Kuntz açıkladı...

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Takım için oldukça önemli olan Portekiz karşılaşması öncesinde A Spor'a konuştu. Alman çalıştırıcı, Ferdi Kadıoğlu ve Enes Ünal hakkında verdiği kararları duyurdu. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle Hamit Altıntop başta olmak üzere tüm yöneticiler bana yardımcı oldu. Son maçlarından sonra bir özgüven kaybı yaşanmıştı. İlk odağımız futbolcular ve teknik ekipti. Yardımcım ve ben birçok maça giderek oyuncuları canlı izledik. Portekiz maçlarını analiz ettik. Teknik ekiple birlikte A, B ve C planlarımızı konuştuk."



"70 maçı canlı izledik"

"Yardımcım Kenan Koçak ile birçok maça gidiyoruz. Ama Kenan neredeyse tüm Türkiye'yi gezdi. 70 maçı canlı izledik. Her oyuncunun milli takıma seçilmek için her zaman şansı var."



"Fikir alışverişi yapıyoruz"

"Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu taktiğimizin kilit oyuncuları. Kaptan Burak Yılmaz ile de konuşup fikir alışverişi yapıyoruz.



"Takıma liderlik edecek oyuncular da çok önemli"

"Oyun karakterini oturtmak için vaktimiz var. Eğer Portekiz maçında başarılı olamazsak EURO 2024 için hemen çalışmalara başlamalıyız. Önceliğim Portekiz'i yenecek kadroyu seçmek. Bazen bir oyuncu kulübünde oynamıyordur ama milli takım için önemlidir. Genç oyuncular kadar takıma liderlik edecek oyuncular da çok önemli."



"Enes Ünal davet edilecek"

"Enes Ünal ile tanıştım. Ben geldiğimden beri milli takımda yer almıyordu. Büyük bir yetenek. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki, Enes Ünal milli takıma davet edilecek."

"Sağlıklı olursa çağıracağım"

"Eğer sağlıklı olursa Ferdi Kadıoğlu'nu aday kadroya çağıracağım."