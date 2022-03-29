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FutbolMilliler hızlı başladı, üstünlüğü koruyamadı! Konya’da İtalya galip...
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Milliler hızlı başladı, üstünlüğü koruyamadı! Konya’da İtalya galip...

A Milli Futbol Takımı, kendisi gibi 2022 Dünya Kupası'na gidemeyerek hayal kırıklığı yaşayan son Avrupa şampiyonu İtalya ile hazırlık maçında karşılaştı. Mücadeleyi kazanan, 3-2'lik skorla İtalya oldu.

29.03.2022 - 21:04 |
Milliler hızlı başladı, üstünlüğü koruyamadı! Konya’da İtalya galip...

2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında son Avrupa şampiyonu İtalya'yı konuk etti. Millilerimiz gibi Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Türkiye'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı.

İtalya'ya galibiyeti 35. dakikada Cristante, 39 ve 70. dakikalarda Raspadori'nin golleri getirdi. Millilerimizin 4. dakikada Cengiz Ünder ve 83. dakikada Serdar Dursun'la bulduğu goller yeterli olmadı.

Milliler hızlı başladı, üstünlüğü koruyamadı Konya’da İtalya galip...

MAÇTAN DAKİKALAR

TÜRKİYE 2 - 3 İTALYA

83' Gooooool… Türkiye 2-3 İtalya (Serdar Dursun)

70' Gol… Türkiye 1-3 İtalya (Raspadori)

62' Milli takımımızda Dorukhan, Kerem ve Rıdvan oyundan çıktı, Berkan Kutlu, Salih Özcan ve Serdar Dursun oyunda.

51' Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı serbest vuruşu Gianluigi Donnarumma son anda kornere çeldi.

46' İkinci yarı başladı.

9' Gol… Türkiye 1-2 İtalya (Raspadori)

34' Gol… Türkiye 1-1 İtalya (Cristante)

26' İtalya'nın çıkarken kaptırdığı topta Rıdvan, topu ceza sahası yakınlarına iyi taşıdı ancak konuk ekibin savunması yerini aldı ve pozisyon kaybedildi.

23' Kerem'in pasıyla sol kanattan topla buluşan Rıdvan içeriye iyi ortaladı ancak savunma son anda araya girdi.

21' İtalya'da sol çaprazdan topla buluşan Cristiano Biraghi kaleye sert bir şut gönderdi. Neyse ki top üstten auta gitti.

16' Sağ kanattan topu alan Cengiz bekletmeden yay üzerindeki Kerem'e bıraktı. Onun sol ayağıyla vuruşu üstten auta gitti.

12' Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Giacomo Raspadori içeriye ortaladı, arka direkte boş kalan Giorgio Chiellini topu ağlarımıza gönderdi. Neyse ki hakem daha önce Çağlar'a faul yapıldığını tespit etti. GOL geçerli değil.

10' Sol kanatta Cristiano Biraghi'nin yaptığı ortaya Gianluca Scamacca kale önünde kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

9' Milli Takımımızda sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

6' İtalya'da Nicolo Zaniolo ceza sahası dışından şansını denedi, Altay bu topu kontrol etmekte zorlanmadı.

4’ Gooooool… Türkiye 1-0 İtalya (Cengiz)

3' İtalya'da savunma arkasına sarkan Gianluca Scamacca'dan önce savunma araya girdi.

1' Maç başladı.

Milliler hızlı başladı, üstünlüğü koruyamadı Konya’da İtalya galip...

İlk 11'ler

TÜRKİYE: Altay, Mert, Merih, Ozan, Çağlar, Rıdvan, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Enes.

İTALYA: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi, Pessina, Cristante, Tonali, Zaniolo, Scamacca, Raspadori.

HAKEM: Enea Jorgji

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadı

SAAT: 21:45

YAYIN: TRT Spor

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