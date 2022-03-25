İtalya Kuzey Makedonya'ya elendi işin için Cumhurbaşkanı bile girdi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetti. Palermo kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçın ikinci yarısında gol bulmak için yüklenen İtalya, son dakikalarda topu kendi ağlarında gördü. 90+2. dakikada ani gelişen Kuzey Makedonya atağında Trajkovski, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kuzey Makedonya, son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı play-off yarı finalinde 1-0 yenerek, eledi. Böylece müzesinde 4 Dünya Kupası bulunan İtalya, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteremeyecek. "Gök-mavililer", 2017 yılındaki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda da İsveç'e elenerek 2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Yaklaşık 5 yıl aradan sonra İtalya, benzer durumu tekrar yaşadı ve bu kez Kuzey Makedonya'ya elenerek 2022 Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirdi. Bu sonuçla Kuzey Makedonya, Dünya Kupası play-off finalinde Portekiz ile eşleşmiş oldu. Bu eşleşme ise 29 Mart'ta oynanacak.



İTALYA BASININDA ŞOK ETKİSİ YARATTI



İtalya'nın, play-off turunda Kuzey Makedonya'ya elenmesi, ülke basınında da şok etkisi yaptı. Çok sayıda medya kuruluşu, İtalya'nın üst üste ikinci defa Dünya Kupası'na katılamayacak oluşunu "son dakika" haberi olarak "Facia" ya da "Felaket" şeklinde duyurdu.

Önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, "Gök-mavililer"in elenmesini internet sitesinden "İnanılmaz, bir başka felaket: İtalya bir kez daha Dünya Kupası'nın dışında" manşetini attı.

La Gazzetta dello Sport da "İtalya faciası: Yeniden Dünya Kupası'nın dışındayız" manşetiyle İtalya'nın elendiğini duyurdu.

Tuttosport da "İtalya felaketi: Gök-mavili kabus. Mancini Kuzey Makedonya'ya kaybediyor ve Dünya Kupası dışındayız." başlığını kullandı.



MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI RONALDO'YA MEYDAN OKUDU



Kuzey Makedonyalı üst düzey yetkililer, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya'yı 1-0 mağlup eden Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımına tebrik mesajı yayımladı. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, "Bizim futbol kahramanlarımız, Makedon futbolunda tarih yazdılar." ifadesini kullandı.

"Şimdi bizim zamanımız" etiketiyle yaptığı paylaşımda Pendarovski, şunları kaydetti: "Güçlü rakibe karşı bizim Makedon futbol milli takımımızın gösterdiği zafer, fedakarlık, cesaret ve mücadele için tebrikler. Katar'a bir adım daha yaklaştık. Bize yaşattığınız bu mutluluk için size minnettarız."



RONALDO'YA GÖNDERME



Ayrıca Pendarovski, Twitter hesabından Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'yu etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Cristiano hazırlan, sırada sen varsın." ifadesini kullandı. Öte yandan, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bravo çocuklar, bravo. Siz gerçek kahramanlarsınız. Bu akşam mücadele, istek ve kararlılığın ne olduğunu gösterdiniz." değerlendirmesine yer verdi. Bunun, büyük çaba ve çalışma ile milli formaya duyulan sevginin sonucu olan inanılmaz bir başarı olduğunu belirten Kovaçevski, "Teknik direktör (Blagoja) Milevski ve tüm ekibi tebrik ediyorum. Bu geceyi hiçbir zaman unutmayacağız. Sizlere teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.



MANCİNİ'DEN İSTİFA AÇIKLAMASI



İtalya Milli Takım teknik direktörü Roberto Mancini, Kuzey Makedonya'ya elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Hayal kırıklığını tarif etmekte zorlandığını söyleyen Mancini, "Temmuz ayında başıma en iyi şey geldiği için şuanda yaşadığımız en büyük hayal kırıklığı. Söylenecek söz yok, futbol bu... Kazanmak için her şeyi yaptık. Bazı maçlar böyle ve hakkında konuşmak çok zor" diye konuştu. Mancini kendisinden çok oyuncuları adına çok üzgün olduğunu belirterek, "Hayal kırıklığımız çok büyük. Bunun nedeni de zaten play-off'a kalmayı hiç hak etmememiz. Oyuncularım için çok üzgünüm. İnsani olarak onlara duyduğum sevgi bu gece biraz daha arttı. Kazanmayı hak ettik, gerçekten şanssızdık, bu kadar ve gerçek bu." sözlerini kullandı. İtalyan hoca istifayla ilgili soruya "Bu gece takımımı Temmuz ayındakinden daha çok seviyorum. Zorluklara olan sevgim daha fazla ama düşünmem gerekecek. Bu durumu zamana bırakmak zorundayız çünkü hayal kırıklığına uğradık. Takımımız güçlü oyunculardan oluşuyor. Sonuçlarına hep beraber bakacağız. Geleceği konuşamayacak kadar üzgünüz. hayal kırıklığını atlatmalıyız." yanıtını verdi.



'UMARIM MANCİNİ GİTMEZ'



Kuzey Makedonya'ya elenerek 2022 Dünya Kupası biletini kaptıran İtalya'da Giorgio Chiellini maçın ardından konuştu. İtalya kaptı Giorgio Chiellini çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirerek, "İyi oynadık ama gol atamamamız eksik olan şeydi. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Perişan vaziyetteyiz. Umarım hocamız Mancini, takımın başında kalır." dedi. Chiellini, milli takım kariyerini bu maçla noktalayıp noktalamadığı sorusuna ise bunun zamanı olmadığı yanıtını verdi.







