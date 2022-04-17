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İspanyaTek rakibi Karim Benzema! Enes Ünal fırtınası
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Tek rakibi Karim Benzema! Enes Ünal fırtınası

Dün akşam La Liga'da Villarreal'le karşı karşıya gelen Getafe'de Enes Ünal'ın attığı gol milli yıldızı çok sevindirdi ama...

17.04.2022 - 11:50 |
Tek rakibi Karim Benzema! Enes Ünal fırtınası

Enes Ünal Getafe'de bu haftayı da boş geçmedi. Getafe'nin sahasında Villarreal'e 2-1'le yenildiği karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golü, milli oyuncudan geldi.

15. KEZ AĞLARI HAVALANDIRDI

Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkarak büyük başarıya imza atan konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Gerard Moreno ve 16. dakikada Manuel Trigueros kaydetti. Getefa'nin tek sayısı 63. dakikada Enes Ünal'dan geldi. La Liga'da bu sezonki 15'inci golünü atan milli oyuncu Enes Ünal karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

GETAFE 32 PUANDA KALDI

Alınan bu sonucun ardından Villarreal puanını 49 yaptı. Getafe ise 32 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Villarreal, Valencia'yı konuk edecek. Getafe ise Celta Vigo deplasmanına gidecek.

Tek rakibi Karim Benzema Enes Ünal fırtınası

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