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Mbappe derken Haaland bombası

Adı sık sık Real Madrid'le anılan Norveçli yıldız Erling Haaland için Barcelona'nın görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

04.03.2022 - 12:55 |
Mbappe derken Haaland bombası

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun futboldaki son yıllarında Avrupa futbolunda transfer gözdesi olarak iki isim gündeme geldi: Erling Haaland ve Kylian Mbappe. Barcelona ve Real Madrid'in transfer etmek için yarış haline girdiği iki isimden biri olan Erling Haaland ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

L'Esportiu'da yer alan habere göre; Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, Jordi Cruyff ile birlikte Erling Haaland'la görüşmek için Almanya'nın Münih şehrine gitti. Norveçli yıldızın bu yaz transfer döneminde Barcelona, Real Madrid ya da Manchester City'den birinin yolunu tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Laporta da Haaland'ı istiyor

Barcelona Başkanı Joan Laporta da geçtiğimiz dönemde bir açıklama yaparak Erling Haaland'ı transfer etmek istediğini dile getirmişti.

Sözleşmesi 2024'te bitecek

Borussia Dortmund ile 2024 yılına kadar sözleşmesi devam eden Erling Haaland bu sezon takımıyla 20 resmi karşılaşmada oynama şansı buldu. Norveçli santrafor bu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Erling Haaland takım arkadaşlarına 6 asist yapma başarısı gösterdi.

Mbappe derken Haaland bombası

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