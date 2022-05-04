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İspanyaBeşiktaş 'Biz Sörloth'u istiyoruz' dedi Norveçli golcü kendine geldi
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Beşiktaş 'Biz Sörloth'u istiyoruz' dedi Norveçli golcü kendine geldi

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Norveçli forvet Sörloth'un Real Sociedad formasıyla son 4 maçında 2 gol atması büyük dikkat çekti.

04.05.2022 - 09:43 |
Beşiktaş 'Biz Sörloth'u istiyoruz' dedi Norveçli golcü kendine geldi

Sezon başında Almanya Bundesliga temsilcisi Leipzig’den İspanya La Liga ekibi Real Sociedad’a kiralanan Alexander Sörloth, etkili bir görüntü sergileyememişti.

KENDİNE GELDİ

Bundan dolayı Sociedad’ın sözleşmesinde bulunan 16 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı Norveçli futbolcu, Mavi-Beyazlı formayla son haftalarda daha üretken bir görüntü sergilemeye başladı.

SON 4 MAÇTA 2 GOL

Nisan ayı başına kadar Sociedad’da sadece 1 golü bulunan Sörloth, görev yaptığı son 4 maçta rakip fileleri 2 kez sarstı. Beşiktaş Yönetimi’nin bir numaralı transfer hedefi konumunda bulunan deneyimli futbolcu da menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a Türkiye’ye dönüşü için olumlu yanıt vermişti. Kartal, Sörloth transferini 6 milyon Euro bonservis artı yüzde 50 sonraki satıştan pay formülüyle çözmek istiyor.

Beşiktaş Biz Sörlothu istiyoruz dedi Norveçli golcü kendine geldi

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