Cristiano Ronaldo'nun acı kaybı! Vefatını açıkladı...

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından kötü haberi duyurdu. Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı, şoke eden haberi takipçileriyle paylaştı. Cristiano Ronaldo, yeni doğan bebeğinin vefat ettiğini açıkladı.

Portekizli futbolcu Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Bu, bir anne ve babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu bize şu an güç, umut ve mutluluk veriyor. Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" notunu düştü.

Cristiano Ronaldo, 28 Ekim 2021'de Instagram hesabından bir paylaşımda bulunarak Georgina Rodriguez'den ikiz çocukları olacağını duyurmuştu.

2010 senesinde ilk kez baba olan Cristiano Ronaldo'nun 5 çocuğu bulunuyor. Portekizli yıldızın 3 çocuğu taşıyıcı anneden dünyaya geldi. Georgina Rodriguez'den Alana Martina adında bir kızı olan Cristiano Ronaldo'nun çocuklarının 3'ü kız, 2'si erkek.