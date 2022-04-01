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FransaVe Burak Yılmaz bombası patlıyor! Büyük sürpriz
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Ve Burak Yılmaz bombası patlıyor! Büyük sürpriz

Adı sık sık Süper Lig devleriyle anılan Burak Yılmaz'ın yeni adresi MLS oluyor...

01.04.2022 - 09:01 |
Ve Burak Yılmaz bombası patlıyor! Büyük sürpriz

Burak Yılmaz, Portekiz yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada Milli Takım kariyerini noktalamıştı. Tecrübeli oyuncu, "Bugüne kadar şerefle ve büyük onurla taşıdığım milli takım formasını, bu akşam son kez giydim. Benden bu kadar" diyerek milli takımı bıraktığını ifade etti.

Sezon sonunda Lille ile sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın kariyerine nerede devam edeceği merak konusu. Süper Lig devlerinin de radarında olan deneyimli forvetin kariyeri ile ilgili sürpriz karar aldığı iddia edildi.

MLS İDDİASI

36 yaşındaki golcü oyuncunun yeni sezon öncesinde ABD'ye yerleşebileceği ve bu sebeple MLS'ten kulüp baktığı bildirildi. Türk futbol tarihinin en önemli golcüleri arasında gösterilen Burak Yılmaz'a MLS'ten yoğun bir ilginin olduğu biliniyor.

25 MAÇTA 4 GOL, 3 ASİST

Geçen sezon Lille ile tarihi şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, bu sezon 25 maçta 4 gol atarken 3 de asist yaptı.

Ve Burak Yılmaz bombası patlıyor Büyük sürpriz

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