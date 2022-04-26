Fenerbahçe'den kovuldu Fransa'da tarih yazdı

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin başkanlığını yaptığı Fransız ekibi Toulouse, Niort'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla bitime üç hafta kala Ligue 1'e yükseldi.

Toulouse'un gollerini 62. dakikada Genreau ve 78. dakikada Onaiwu kaydetti. Bu galibiyetin ardından puanını 76 yapan Toulouse, Ligue 1'e yükselmeyi garantiledi.



TARAFTARLAR SAHAYA AKIN ETTİ



Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar sahaya girdi. Büyük bir coşku yaşayan Toulouse taraftarı Ligue 1 sevincini beraber yaşadı.

FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI



Fransız futbol adamı 2018-2020 yılları arasında Fenerbahçe'de sportif direktör olarak görev almıştı. Daha önce Fransa'da röportaj veren Comolli, ''Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum ancak olamayınca ben de istifa ettim.'' sözlerini kullandı.



Fenerbahçe'den ayrılığı hakkında itiraflarda bulunan Fransız sportif direktör, ''Ocak ayında hala Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inanıyordum. Ancak kulüp artık patlama noktasına gelmişti, bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım.'' dedi.



Comolli, ayrıca ''Futbola aşık bir adamım. Bence futbol yüzde 95 stres, yüzde 5 zevk ama yüzde 5 daha ağır basıyor. Yüzde 5'ten aldığım zevk, yüzde 95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum.'' şeklinde konuştu.







