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FransaBonservisini alacağım dedi Cengiz Ünder'in maliyeti ortaya çıktı
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Bonservisini alacağım dedi Cengiz Ünder'in maliyeti ortaya çıktı

Roma'dan kiralık olarak transfer edilen Cengiz Ünder için harekete geçen Marsilya milli yıldızın bonservisini almayı planlıyor.

09.03.2022 - 07:00 |
Bonservisini alacağım dedi Cengiz Ünder'in maliyeti ortaya çıktı

Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'nın sezon başında Roma'dan kiralık olarak transfer ettiği Cengiz Ünder konusunda flaş bir son dakika gelişmesi yaşandı. Dev kulübün başkanı, A Milli Futbol Takımı'nda da oynayan Cengiz Ünder'i transfer ettiğini resmen açıkladı. 24 yaşındaki hücumcunun bonservis bedeli de belli oldu. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

 Marsilya'ya çabuk alıştı

A Milli Futbol Takımı'nın da formasını giyen Cengiz Ünder, bu sezon Marsilya'da toplam 32 müsabakada süre aldı. 24 yaşındaki oyuncu fırtına gibi başladığı sezonda şu ana kadar rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Cengiz Ünder takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

Piyasa değeri 18 milyon euro

Roma'nın sezon başında Marsilya'ya kiraladığı Cengiz Ünder'in sözleşmesinde satın alma opsiyonu da bulunuyor. Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Marsilya bonservisini alacak

Sezon başında Cengiz Ünder'i Roma'dan kiralayan Marsilya, milli futbolcumuzun bonservisini almaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Marsilya Kulübü Başkanı Pablo Longoria, Cengiz Ünder ve Matteo Guendouzi'nin bonservislerinin alınacağını resmen açıkladı.

Satın alma opsiyonı 8,4 milyon euro

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Konuyla ilgili Fransız basınından La Provence'a konuşan Pablo Longoria, Cengiz Ünder'in 8,4 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılacağını duyurdu. Öte yandan başkan, Arsenal'den kiraladıkları Matteo Guendouzi'nin de tapusunun alınacağının müjdesini taraftarlara verdi.

Guendouzi ve Cengiz'in toplam maliyeti 20 milyon euro

Bu arada başkan Longoria, Cengiz Ünder ve Matteo Guendouzi'nin transferlerinin Marsilya'ya 20 milyon euroya mâl olacağını dile getirdi. Hatırlanacağı üzere milli futbolcumuz Cengiz Ünder geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Marsilya'da mutlu olduğunu ve kariyerini burada devam ettirmek istediğin söylemişti.

Bonservisini alacağım dedi Cengiz Ünderin maliyeti ortaya çıktı

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