Fenerbahçeli yıldıza yoğun ilgi, talip sayısı 4'e çıktı! 14 milyon euroya Mourinho istemişti ama...

Süper Lig'de sezonu üst sıralarda tamamlamak isteyen Fenerbahçe'de bir yandan teknik direktör çalışması bir yandan mevcut kadro ile ilgili planlamalar sürüyor.

'5-6 FUTBOLCUMUZA BÜYÜK İLGİ VAR'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, KKTC’de katıldığı etkinlikte konuştu. Başkan Koç, “5-6 futbolcumuza çok yoğun ilgi var. Ancak hepsinin yerini doldurmak çok zor. Kim Min Jae’yi 1 sene önce Jose Mourinho istedi. 14 milyon euroya vermediler. Osayi-Samuel Türkiye’deki en iyi sağ bek. Transferde 3-4 futbolcuyu belirledik. Sol bekimiz, kanadımız, sağ bekimiz zayıf yanlarımız. Altay ve Serdar’la görüşmeler sürüyor” dedi.

TALİPLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Fenerbahçe'ye Güney Kıbrıs'tan geldiği günden bu yana adını her geçen gün daha da fazla kulübe duyurmayı başaran ve taraftarların sevgilisi haline gelen Attila Szalai'nin talipleri her geçen gün artıyor.

Takvim'de yer alan habere göre Macar stopere Milan, Newcastle United ve Aston Villa'nın ardından bir başka İngiliz ekibi Southampton talip oldu. Southampton'ın Macar futbolcuyu sezon sonu sözleşmesi bitecek Jack Stephens'in yerine düşündüğü belirtildi.

FENERBAHÇE FİYATI BELİRLEDİ

Fenerbahçe yönetiminin Szalai için 20 milyon Euro fiyat belirlediği ve bu rakamın artması için beklemeye geçtiği de gelen haberler arasında.

İKİSİNDEN BİRİ TAKIMDA TUTULACAK

Sarı-Lacivertli kurmaylar Szalai dışında Kim'in de satışının gerçekleşebileceği ancak bu iki oyuncudan birisinin takımda tutulacağı da belirtiyorlar.

NİSAN AYI HAREKETLİ GEÇECEK

Milan'ın geçtiğimiz aylarda Szalai için 15 milyon Euro'yu gözden çıkardığı İtalyan medyasında yazılıp çizilmişti.. Szalai ve Kim için nisan ayının daha da hareketli geçmesinin beklendiği ifade ediliyor.