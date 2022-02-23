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Everton - Flamengo derken yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Everton ve Flamengo gibi takımlarla görüşen Vitor Pereira Brezilya devi Corinthians'la anlaşmaya vardı.

23.02.2022 - 08:10 |
Everton - Flamengo derken yeni adresi belli oldu

2014-15 sezonundan sonra Fenerbahçe'nin ikinci kez başına gelen ve sezonu tamamlayamayan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oldu. Pereira, Brezilya'nın Corinthians takımıyla anlaştı.

Corinthians teklifini arttırdı

Yahoo Esportes'ten Jorge Nicola'nın haberine göre Brezilya ekibi Corinthians Luis Castro ile anlaşamayınca rotasını Vitor Pereira'ya çevirdi. İlk görüşmede anlaşma sağlanamadı. Daha sonra Brezilya ekibi, teklifini arttırarak Pereira'nın kapısını yine çaldı.

Pereira sıcak bakıyor

Vitor Pereira, gelen ilk tekliften memnun olmamış ve kayınvalidesiyle yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Brezilya ekibini reddetmişti. Gelen son teklifin ardından fesih ücreti ödenmesine gerek olmayan Pereira'nın teklifi kabul edeceği belirtiliyor.

Pereira'nın Fenerbahçe performansı

53 yaşındaki Portekizli teknik direktör ile Fenerbahçe'nin yolu 20 Aralık 2021'de karşılıklı anlaşma ile ayrılmıştı. Pereira, Fenerbahçe'nin başında Avrupa kupaları dahil 25 maça çıktı. 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Pereira'nın kariyeri

Pereira, Fenerbahçe dışında Portekiz'de Porto, Suudi Arabistan'da Al Ahli, Almanya'da Münih 1860, Yunanistan'da Olympiacos ve Çin'de SP SIPG takımlarını çalıştırdı. İki kez Portekiz'de bir kez Yunanistan'da bir kez Çin'de şampiyonluk kazandı. Pereira'nın Porto ile iki Portekiz Süper Kupası, Olympiacos ile bir Yunanistan Kupası ve SP SIPG ile bir Çin Süper Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

Everton - Flamengo derken yeni adresi belli oldu

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