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AlmanyaDün akşam Gladbach deplasmanından çıkamadı bugün görevine son verildi!
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Dün akşam Gladbach deplasmanından çıkamadı bugün görevine son verildi!

Dün akşam Mönchengladbach deplasmanında 2-0 kaybeden Herta Berlin Tayfun Korkut'un görevine son verdi.

13.03.2022 - 14:07 |
Dün akşam Gladbach deplasmanından çıkamadı bugün görevine son verildi!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hertha Berlin kötü gidişatın ardından Türk teknik adam Tayfun Korkut ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübün içinde bulunduğu durumun umut göstermemesi sebebiyle, yapılan derin analizler sonucu teknik direktör Tayfun Korkut ve yardımcısı Ilija Aračić ile yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Yeni teknik direktör kısa sürede açıklanacaktır." denildi.

Görevine son verilen Tayfun Korkut ise: "Ne yazık ki başlangıçtaki yüksek ivmemizi koruyamadık ve başarısız bir tablo ortaya koyduk. Bana güvendikleri için Hertha Berlin ailesine teşekkür ediyor, gelecekte başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hertha Berlin, Tayfun Korkut yönetiminde çıktığı 14 resmi maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı.

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