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Ali Koç istiyordu! Yeni adresi belli oldu

Ali Koç'un bir dönem Fenerbahçe'ye getirmek için yoğun çaba harcadığı tecrübeli teknik adam Roger Schmidt Benfica ile anlaşmaya vardı.

29.03.2022 - 16:13 |
Ali Koç istiyordu! Yeni adresi belli oldu

Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Joachim Löw başta olmak üzere birçok adayla görüşmelerine devam eden Fenerbahçe için flaş bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli kulübün gündemindeki isimlerden Roger Schmidt'in yeni sezonda Portekiz'de Benfica'nın başına geçeceği belirtildi.

Şu anda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını çalıştıran ancak sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Schmidt'in kararını verdiği dile getirildi.
Kicker'da yer alan haberde 55 yaşındaki teknik direktörün 1 Temmuz 2022 itibariyle Benfica ile sözleşme imzalayacağı bildirildi.

Alman çalıştırıcının adı son dönemde Fenerbahçe ve RP Leipzig ile anılmıştı. Hatta Roger Schmidt'in iki kulübe de sezon sonunda görüşebileceğini ilettiği vurgulanmıştı.

Schmidt'li PSV şu anda Hollanda'da Eredivisie'de 27. hafta sonunda 64 puanla lider Ajax'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Ali Koç istiyordu Yeni adresi belli oldu

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