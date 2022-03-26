GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Diğer SporlarCem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi
HaberlerDiğer Sporlar Haberleri Cem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi
ABONE OL

Cem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi

Formula 2'de yarışan pilot Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirmesi ve hastaneye kaldırılması şok etkisi yarattı. Bölükbaşı yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

26.03.2022 - 15:23 |
Cem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi

Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında dün kaza yaptı. Cem, duvara çarpan aracından sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çıkarken seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Formula 1 takviminin en hızlı pistlerinden olan ve kaçış alanı bulunmayan Cidde Pisti'nde bariyerler onarıldıktan sonra antrenman seansı devam etti. Cem Bölükbaşı, kaza sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iyi olduğunu ifade etti.

YARIŞA KATILAMAYACAK

Formula 2 yönetimi, Suudi Arabistan GP'si antrenman turlarında kaza yapan Cem Bölükbaşı'nın bu hafta sonu yarışamayacağını açıkladı.

Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve daha fazla kontrol için gece hastanede kaldığı tespit edildi. Yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle yarıştan çekildi" ifadeleri yer aldı.

Charouz Racing adına yarışan Cem Bölükbaşı, sezonun ilk yarışını 15'inci sırada bitirmişti.

SON DAKİKA
  1. Cem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi
    Cem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi
  2. Galatasaray'da Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıkladı! Arda Turan'da ilginç tablo
    Galatasaray'da Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıkladı! Arda Turan'da ilginç tablo
  3. Fatih Terim toplantıya gelmedi ama Burak Elmas'ın iğnelemesinden kaçamadı! 30 milyon dolar...
    Fatih Terim toplantıya gelmedi ama Burak Elmas'ın iğnelemesinden kaçamadı! 30 milyon dolar...
  4. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  5. Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek
    Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi öyle bir talip çıktı ki Ali Koç kendisi yolcu edecek
  6. Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı
    Abdürrahim Albayrak Kerem - Taylan transferinin perde arkasını anlattı salondakiler şaşırdı kaldı
  7. Burak Yılmaz ilk kez konuştu! Kuntz ve Nihat Özdemir...
    Burak Yılmaz ilk kez konuştu! Kuntz ve Nihat Özdemir...
  8. Ozan Tufan ve Mesut Özil'den sonra Samandıra operasyonu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık
    Ozan Tufan ve Mesut Özil'den sonra Samandıra operasyonu! Fenerbahçe'de 7 ayrılık
  9. U21'lerimiz İskoçya'yı devirdi Ersin Destanoğlu maça damga vurdu
    U21'lerimiz İskoçya'yı devirdi Ersin Destanoğlu maça damga vurdu
  10. Fenerbahçe'ye tarihi piyango! Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı
    Fenerbahçe'ye tarihi piyango! Hem kadro dışı kaldı hem de 7 milyon euro kazandırdı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi

Cem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi

Galatasaray'da Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıkladı! Arda Turan'da ilginç tablo

Galatasaray'da Burak Elmas menajerlik ücretlerini açıkladı! Arda Turan'da ilginç tablo

Fatih Terim toplantıya gelmedi ama Burak Elmas'ın iğnelemesinden kaçamadı! 30 milyon dolar...

Fatih Terim toplantıya gelmedi ama Burak Elmas'ın iğnelemesinden kaçamadı! 30 milyon dolar...

Günün En Çok Oynanan Maçları

Günün En Çok Oynanan Maçları

Sıradaki Haber