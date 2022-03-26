Cem Bölükbaşı beyin sarsıntısı geçirdi gece hastaneye kaldırılınca yarıştan çekildi

Formula 2'de mücadele eden milli pilotumuz Cem Bölükbaşı, sezonun ikinci yarışı olan Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında dün kaza yaptı. Cem, duvara çarpan aracından sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde çıkarken seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Formula 1 takviminin en hızlı pistlerinden olan ve kaçış alanı bulunmayan Cidde Pisti'nde bariyerler onarıldıktan sonra antrenman seansı devam etti. Cem Bölükbaşı, kaza sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda iyi olduğunu ifade etti.

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Formula 2 yönetimi, Suudi Arabistan GP'si antrenman turlarında kaza yapan Cem Bölükbaşı'nın bu hafta sonu yarışamayacağını açıkladı.

Formula 2'den yapılan açıklamada, "Tıbbi muayenenin ardından Cem Bölükbaşı'nın beyin sarsıntısı geçirdiği ve daha fazla kontrol için gece hastanede kaldığı tespit edildi. Yarışmaya uygun olmadığı ilan edildi ve bu nedenle yarıştan çekildi" ifadeleri yer aldı.

Charouz Racing adına yarışan Cem Bölükbaşı, sezonun ilk yarışını 15'inci sırada bitirmişti.