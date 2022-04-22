Olimpia Milano 66-73 Anadolu Efes
Anadolu Efes, Euroleague çeyrek finalinin ikinci maçında Olimpia Milano'ya 73-66 mağlup oldu ve seride skor 1-1'e geldi.
22.04.2022 - 00:51 |
Euroleague'de play-off ikinci maçında Olimpia Milano ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi temsilcimiz 73-66 kaybetti ve seride skor 1-1'e geldi.
Serinin 3 ve 4. maçları İstanbul'da oynanancak.
SALON: Mediolanum Forum
HAKEMLER: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Anne Panther
OLİMPİA MİLANO: Rodriguez 17, Bentil 5, Shields 21, Hines 5, Ricci 3, Tarczewski 7, Hall 6, Grant, Daniels 6, Biligha, Delaney 3, Davide Alviti
ANADOLU EFES: James Anderson 2, Dunston 4, Moerman 4, Simon 2, Larkin 19, Micic 18, Petrusev, Singleton 3, Bryant 7, Beaubois 2, Tibor Pleiss 5, Buğrahan Tuncer
1’İNCİ PERİYOT: 19 - 17
DEVRE: 33 - 33
3’ÜNCÜ ÇEYREK: 53 - 52