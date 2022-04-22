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Olimpia Milano 66-73 Anadolu Efes

Anadolu Efes, Euroleague çeyrek finalinin ikinci maçında Olimpia Milano'ya 73-66 mağlup oldu ve seride skor 1-1'e geldi.

22.04.2022 - 00:51 |
Olimpia Milano 66-73 Anadolu Efes

Euroleague'de play-off ikinci maçında Olimpia Milano ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi temsilcimiz 73-66 kaybetti ve seride skor 1-1'e geldi.

Serinin 3 ve 4. maçları İstanbul'da oynanancak.

SALON: Mediolanum Forum

HAKEMLER: Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Anne Panther

OLİMPİA MİLANO: Rodriguez 17, Bentil 5, Shields 21, Hines 5, Ricci 3, Tarczewski 7, Hall 6, Grant, Daniels 6, Biligha, Delaney 3, Davide Alviti

ANADOLU EFES: James Anderson 2, Dunston 4, Moerman 4, Simon 2, Larkin 19, Micic 18, Petrusev, Singleton 3, Bryant 7, Beaubois 2, Tibor Pleiss 5, Buğrahan Tuncer

1’İNCİ PERİYOT: 19 - 17

DEVRE: 33 - 33

3’ÜNCÜ ÇEYREK: 53 - 52

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