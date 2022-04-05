Fenerbahçe'de Guduric şoku!

Turkish Airlines EuroLeague'in 26. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih’i konuk etti. Sarı-Lacivertli ekipte sakatlanan yıldız basketbolcu Marko Guduric oyuna devam edemedi.



Mücadelenin 2. çeyreğinde girdiği mücadelede ayak bileğinden sakatlanan Marko Guduric, topallayarak kenara geldi. Oldukça üzgün gözüken basketbolcu tedavisi için doğrudan soyunma odasına gitti.

Djordjevic'ten açıklama geldi

Sarı-Lacivertli ekipte başantrenör Aleksandar Djordjevic, devre arasında verdiği röportajda Marko Guduric ve ve sakatlığı için üzgün olduğunu belirtti.