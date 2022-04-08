Fenerbahçe Safiport, Euroleague Women'da finale yükseldi!

Euroleague Women Final Four'da USK Prag, Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'yla karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynandı. Sarı-lacivertliler rakibini 74-83 mağlup etti ve Final Four'da kupa için Sopron Basket'le oynama hakkı elde etti.

USK PRAG - F.BAHÇE SAFIPORT: 74-83 (MAÇ SONUCU)

1. ÇEYREK: 23-28 (F.Bahçe lehine)

2. ÇEYREK: 45-38 (USK Prag lehine)

3. ÇEYREK: 63-59 (USK Prag lehine)

F.Bahçe'nin Final Four yolu

Fenerbahçe Safiport, Euroleague Women'da B Grubu'ndan başladı. Sarı-lacivertliler 14 hafta süren grup aşamasında 11 galibiyet elde etti. Fenerbahçe Safiport, grup lideri olarak çeyrek final biletini kazandı.

Sarı-lacivertliler, Euroleague Women çeyrek final aşamasında TTT Riga ile eşleşti. Temsilcimiz rakibini 2-0'lık seriyle geçerek Final Four biletini cebine koydu.

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, kulüp tarihinde sekizinci kez Euroleague Women Final Four'da mücadele edecek. Sarı-lacivertiler daha önce üç kez final oynadı. Fenerbahçe Safiport; iki kez üçüncü, iki kez de dördüncü oldu.

USK Prag'ın Final Four yolu

F.Bahçe Safiport'un rakibi USK Prag, A Grubu'nda 14 karşılaşmada 10 galibiyet aldı. Rus ekiplerinin turnuvadan ihraç edilmesinin ardından Çekya temsilcisi grubunu ikinci sırada bitirdi. Çeyrek finalde Famila Schio takımını 2-1'lik seriyle geçen USK Prag, Euroleague Women Final Four'da Fenerbahçe Safiport'un rakibi oldu.

Euroleague Women Final Four'daki diğer eşleşmede Perfumerias Avenida - Sopron Basket ile karşı karşıya geldi. Macaristan takımı Sopron Basket, İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 74-69 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.