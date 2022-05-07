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TBLÇağdaş Bodrum Spor, ilk sezonunda bir üst lige yükselmeyi başardı
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Çağdaş Bodrum Spor, ilk sezonunda bir üst lige yükselmeyi başardı

Bodrum’un köklü şirketlerinden Çağdaş Holding tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Çağdaş Bodrum Spor, ilk sezonunda gösterdiği üstün performansla bir üst lige çıkmaya hak kazandı. Çağdaş Bodrum Spor, 2022-2023 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele edecek.

07.05.2022 - 10:21 |
Çağdaş Bodrum Spor, ilk sezonunda bir üst lige yükselmeyi başardı

Bugüne kadar gerçekleştirdiği sosyal projelerle, Bodrum’un ve Türk sporunun gelişmesine öncülük eden Çağdaş Holding tarafından 2021 yılında kurulan Çağdaş Bodrum Spor, basketbol liglerindeki ilk sezonunda büyük bir başarıya imza attı.

Normal sezondaki üstün performansını elemelerde de sürdüren Çağdaş Bodrum Spor, Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde (TB2L) final oynayarak gelecek sezon bir üst lig olan Türkiye Basketbol Ligi’nde oynamaya hak kazandı.

Çağdaş Bodrum Spor, sezon boyunca oynanan TB2L grup maçlarını grup lideri olarak tamamlamış ve ardından çıktığı Final Grubu müsabakalarının tamamını da kazanarak yarı finale yükselmişti. Yarı finalde ABB Egospor’u geçen Çağdaş Bodrum Spor, final maçında ise Fenerbahçe Koleji Safiport ile karşı karşıya gelmiş ve rakibi ile birlikte bir üst lige yükselmeye hak kazanmıştı.

Çağdaş Bodrum Spor, ilk sezonunda bir üst lige yükselmeyi başardı


Çağdaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın lider fan token platformlarından Bitci Teknoloji ana sponsorluğunda yoluna devam eden Çağdaş Bodrum Spor, mücadelesini gelecek yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde sürdürecek. Brezilya ve İspanya Milli Takımı, MotoGP, FIBA, Glasgow Rangers gibi dünyanın önde gelen takım ve organizasyonlarının küresel arenadaki fan token partneri konumunda bulunan Bitci; futbol, basketbol, golf, motor sporları ve su sporları gibi çok farklı alanlarda Türk sporunun en büyük destekçileri arasında.

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