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Cedi Osman 12 dakika süre aldı 2'de 2 yaptı

Cleveland Cavaliers, Gainbridge Fieldhouse'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 127-124'lük skorla mağlup etti

09.03.2022 - 10:17 |
Cedi Osman 12 dakika süre aldı 2'de 2 yaptı

NBA'de normal sezon 6 karşılaşma ile devam etti. Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Gainbridge Fieldhouse'da karşı karşıya geldiği Indiana Pacers'ı 127-124'lük skorla mağlup etti ve üst üste 2., toplamda 38. galibiyetini elde etti. Mücadelede 12 dakika süre alan Cedi, 2 asist ve 1 top çalma ile oynadı. Cleveland'da Darius Garland 41 sayı, 13 asist ve Evan Mobley 22 sayı, 13 ribaund ile oynayarak takımını galibiyete taşıdı. Bu sezon 45. yenilgisini alan Indiana'da ise Tyrese Haliburton 25 sayı, 9 asist, Duane Washington, Goga Bitadze ve Jalen Smith de 15'er sayı ile mücadeleyi tamamladı.
NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 121 - Brooklyn Nets: 132
Indiana Pacers: 124 - Cleveland Cavaliers: 127
Orlando Magic: 99 - Phoenix Suns: 102
Memphis Grizzlies: 132 - New Orleans Pelicans: 111
Oklahoma City Thunder: 115 - Milwaukee Bucks: 142

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