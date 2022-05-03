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Frutti Extra Bursaspor EuroCup'ta finalde!

EuroCup yarı final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi.

03.05.2022 - 22:59 |
Frutti Extra Bursaspor EuroCup'ta finalde!

EuroCup yarı finalinde deplasmanda Morabanc Andorra'yı deplasmanda 68-85 yenen Frutti Extra Bursaspor adını finale yazdırdı.
Frutti Extra Bursaspor EuroCup finalinde! Yarı finalde Morabanc Andorra'yı deplasmanda 68-85 yenen temsilcimiz adını finale yazdırdı.

Finalde rakip Valencia - Virtus Bologna eşleşmesinin galibi olacak. Yeşil beyazlı takım şampiyonluğa ulaşması halinde gelecek sezon THY Euroleague'de mücadele edecek.

Morabanc Andorra 68-85 Frutti Extra Bursaspor

1. çeyrek: 20-22

2. çeyrek: 34-38

3. çeyrek: 56-63

 

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