Frutti Extra Bursaspor EuroCup'ta finalde!
EuroCup yarı final karşılaşmasında Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Andorra'yı 85-68 mağlup ederek finale yükseldi.
03.05.2022 - 22:59 |
EuroCup yarı finalinde deplasmanda Morabanc Andorra'yı deplasmanda 68-85 yenen Frutti Extra Bursaspor adını finale yazdırdı.
Frutti Extra Bursaspor EuroCup finalinde! Yarı finalde Morabanc Andorra'yı deplasmanda 68-85 yenen temsilcimiz adını finale yazdırdı.
Finalde rakip Valencia - Virtus Bologna eşleşmesinin galibi olacak. Yeşil beyazlı takım şampiyonluğa ulaşması halinde gelecek sezon THY Euroleague'de mücadele edecek.
Morabanc Andorra 68-85 Frutti Extra Bursaspor
1. çeyrek: 20-22
2. çeyrek: 34-38
3. çeyrek: 56-63