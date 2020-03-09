Zeytinyağının saça faydaları nelerdir? Saç çıkartır mı?

Zeytinyağının Saça Faydaları Nelerdir?

Saç tellerinin güçlenmesi ve saçların parlak olmasını sağlamaktadır.

Saçların daha kolayca şekil alabilmesini sağlar.

Saç tellerinin sağlıkla uzayıp, saç diplerinin güçlenebilmesine yardımcı olur.

Cildin ve saçların nemlenmesini sağlar.

Saçlardaki kepekleri yok eder.

Saçın yapısında bulunan keratini besler.

Kepek Sorunu İçin Zeytinyağı Kürü Nasıl Yapılır?

Saçlardaki kepeklenme sorunları limon ve zeytinyağından oluşan kür ile yok edilmesi sağlanır. Saç diplerine dairesel şekilde masaj yaparak, eşit miktarlarda alıp karıştırılan zeytinyağı ile limon saçlara sürülmelidir. Saçlarda kür 20 dakika bekletilir. Bu kür saç derisini yumuşatarak saçta oluşan kepekleri yok eder. Haftada bir kez uygulanması kepek sorunun çözümü için yeterlidir.

Yıpranmış Saçların Zeytinyağı İle Hacimli Olması Mümkün mü?

Bakımlı, güçlü ve parlak olan saçlar herkesin hayalidir. Gün içerisinde yaşanan gerginlik, stres ve çeşitli dış etkenlerin saçların cansızlaşıp, yıpratması kaçınılmaz oluyor. Zeytinyağı ile bu sorunlar kolayca ortadan kalkabilir. E ve A vitaminleri ve antioksidanlar bakımından oldukça zengin içeriğe sahip olan zeytinyağını haftada bir kez saç derisine masaj yaparak kullanmak etkili olacaktır. Saçların hacmi artacak, parlaklığı artacak ve güçlenecektir.

Zor Şekil Alan Saçlar İçin Zeytinyağı

Çoğunlukla kıvırcık saçlara sahip olan kişilerde saçlar oldukça karışık olduğu için taranıp, saçların hava alması güçleşiyor. Saç tellerini ve saç diplerini besleyebilmek için banyoda küçük şişeler içerisinde zeytinyağının bulunması ile banyodan sonra kolayca uygulanabilir. Bu uygulamanın ardından saçlar beslenir ve kolayca şekil alır.

Zeytinyağı İle Saçlar Daha Hızlı Uzar mı?

Saçların uzamasının yavaş olması dış etkenler ve ya genetik problemler neden olmaktadır. Genetik problemlerin tedavi edilmesi için operasyonlar yapılmalıdır. Dış etkenlere bağlı olan saç uzamasının yavaş olması için zeytinyağı kullanılabilir. Saçların ısıya maruz kalmasından dolay kırılması, saçlara uygulanan kimyasallar için saç tellerinin kırılması kaçınılmaz durumdur. Zeytinyağı ile 2 hafta aralıklar ile saça masaj yapılarak saçların kolay şekil alması sağlanır. Aynı zamanda saçlardaki nemi dengeleyerek saçta uzamayı hızlandırır.

Saç Çıkarır mı?

Saçlarda ısı veren şekillendirici makineler ve çeşitli dış faktörlere maruz kalma nedeni ile matlaşma meydana gelir. Mat görüntüden zeytinyağı sayesinde kurtulmak mümkündür. Saç bakımı konusunda uzman olan birçok kişi doğal zeytinyağının kullanılmasını öneriyor. Zeytinyağı matlaşmış saçları canlandırır fakat yeni saç çıkarmaz. Yeni saç çıkarmaya zeytinyağının bir etkisi yoktur.

Kuru Saçlar İçin Zeytinyağı Kullanımı

Saçlarda yeteri kadar nem bulunmadığı takdirde saçlar kuru hale gelir. Kuru, nemsiz saçlarda birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Saç kırılması, kepek, saç dökülmesi, saçlarda matlık, saç cansızlığı gibi birçok sorun ortaya çıkmaktadır. Tüm bu sorunlar nedeni ile satın alınacak bitkisel karışımlar da bulunuyor. Fakat bu karışımların yanında doğal bir zeytinyağını kullanmak tüm bu sorunların ortadan kalkmasını sağlar.

Zeytinyağının içeriğinde bulunan mineraller ve vitaminler, çeşitli besin değerlerinin bulunması ile saçın ihtiyaç duyduğu her şeyin kazanmasını sağlar. Aynı zamanda saçın nem dengesini düzenler. Saçlar bu şeklide güçlü ve canlı gözükmesine neden olur.

Saça Zeytinyağı Sürerek Yatmak Zararlı Olur mu?

Zeytinyağı saçta ne kadar çok beklerse etkinliği de o kadar artmaktadır. Gece saçlara zeytinyağı sürüp yatmak zeytinyağının etkisini arttırır. Hijyenik koşullara dikkat edildiği takdirde hiçbir zararı olmayan bir bakım şeklidir. Hijyenik olarak saçın yastık, yatak ve kıyafetlere bulaşması çeşitli sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Saç boneleri ise hijyenik yönden problem yaşamamak için kullanılması önemlidir.

Zeytinyağı Saça Zarar Verir mi?

Doğal olan zeytinyağı cilde, saça hiçbir şekilde zarar vermez. Tam anlamı ile şifa kaynağı olan bir yağdır. Sadece saçlardan zeytinyağını arındırmanın zor olması sebebi ile kullanılan kimyasal şampuanların kepek sorununa yol açtığı düşünülmektedir.

Kıvırcık Saçlar Kontrol Altına Alınabilir mi?

Kıvırcık saçlar kontrol altına alınması zor olan saçlardır. Zeytinyağından birkaç damla saça sürmek saçların şekil almasını kolaylaştıracaktır.