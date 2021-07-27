Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir, nasıl tüketilmelidir?

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan zeytinin hem yağı hem de yaprağının tüketilmesinin pek çok sağlık yararı bulunuyor. Yüksek oranda antibakteriyel içerikli olan zeytin yaprağı çayını devamlı tüketmek; zayıflamaya destek oluyor, bağışıklığı güçlendiriyor, kalp- damar sağlığını koruyor ve kan şekerini düzenliyor. Şifa kaynağı olarak belirtilen zeytin yaprağı çayının yapımı oldukça kolaydır. Zeytin yaprağının yararlarının dışında aşırı tüketilmesi de bazı yan etkilere sebep olabilir. Bundan dolayı zeytin yaprağının tüketimine dikkat edilmesi önem taşıyor.

ZEYTİN YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Zeytin yaprağı; dizanteri, soğuk algınlığı, zatürre, romatizma, cilt hastalıkları, mantar, bronşit ve zona rahatsızlıklarını tedavi eden oldukça güzel bir bitki türüdür. Evde kurutulan zeytin yaprakları, çay şeklinde kullanılabilir. Evde bulunmaması durumunda aktarlarda bulunabilecek olan zeytin yaprağının, zayıflama için kullanıldığı söylenebilir. Zeytin yaprağının yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Zeytin yaprağı; cilt rahatsızlıklarına birebirdir. Cildin parlaklık kazanmasına ve genç görünmesine yardımcı olur.

- Zeytin yaprağı; insan vücudunda mikrop kapan yaralara karşı çok yararlıdır. Bilhassa taze yaralar adına birebir olan zeytin yaprağı, tozunun uygulanması ile beraber yaralı kısmı mikroptan arındırır.

- Bağışıklık sistemi güçsüz olan kişilerin kurutulmuş zeytin yaprağı çayını tüketmeleri çok önemlidir. Bu çay sistemdeki güçsüzlüğü onarır ve kuvvetli bir bağışıklık sistemine zemin hazırlar.

- Fazla kilolardan kurtulmak adına da kurtulmuş zeytin yaprağı çayı tüketilir. Bunun adına zeytin yaprağı toz haline getirilmelidir. Bu şekilde kilo vermek mümkün olacaktır.

- Kilo vermek adına tok tutan zeytin yaprağı, fazla kalori alımını da engellemektedir. Bu yüzden kalp hastalıklarına iyi gelir.

- Zeytin yaprağı çayı; bağışıklığa ve sindirim sistemine zarar veren maddeleri ortadan kaldırmaktadır.

ZEYTİN YAPRAĞI NEYE İYİ GELİR?

Zeytin yaprağının iyi geldiği durumlar;

- Zeytin yaprağı; merkezi sinir sistemini korur.

- Kilo vermeye yardımcıdır.

- Sindirim sistemi açısından olumlu etkisi vardır.

- Tip 2 diyabet hastalığının tedavisine destek olur.

- Bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur.

- Kanser tehlikesini en aza indirir.

- Sindirim sistemine olumlu etkisi vardır.

- Kalp sağlığı açısından faydalı etkilere sahiptir.

- Bağışıklığın güçlenmesine faydalıdır.

- İltihabın azalması için destek olur.

- Serbest radikalleri yok eder.

ZEYTİN YAPRAĞI NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Zeytin yaprakları; toz veya çay olarak tüketilebilir. Bir tutam zeytin yaprağını bir su bardağı kadar kaynamış suya atılmasını ve 10 dakika boyunca demlenmesini beklemek gerekir. Daha sonra zeytin yaprağı çayı tüketilecektir. Faydalarının görülmesi için günde 3 bardak tüketmek yeterli olacaktır.