Vajinal mantar enfeksiyonu tedavi edilebilir mi?

Tıpta vajinal kandidiyaz ya da kandidiyazis olarak adlandırılan vajinal enfeksiyon ya da vajinal mantar, neredeyse her kadının hayatında en az bir kez karşılaştığı bir durumdur. Vajinal mantar ismi almasının nedeni, bu enfeksiyona neden olan “Candida Albicans” isimli bir vajinal mantardır.

Vajinanın doğal florasında bulunan dengenin bozulması sonucu bu durum oluşabilir ve vajina bölgesinde, vulvada kaşıntı ve akıntıya sebep olarak tahriş olmasına neden olur. Vajinal enfeksiyona neden olan mantar mikroorganizması vajinada sürekli bulunmaktadır ancak hatalı yapılan işlemler, yanlış tedaviler bu mikroorganizmanının hızla çoğalmasına neden olabilir.

Vajinal mantar neden olur?

Her 100 kadından 75'inin yaşadığı vajinal mantar enfeksiyonu, vajinadaki floranın bozulması sonucu belirli bir dengede olan mantar ve bakteri oranının bozulması sonucu oluşur. Vajinal florada bulunan lactobacillus bakterisi, Candida Albicans dediğimiz mantar türünün oluşmasını engelleme yönünde çalışır. Bu bakterinin dengesinin bozulmasını sağlayan herhangi bir neden ya da oluşum, vajinal mantar oluşumunu tetikleyebilir.

Kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olmaması, diyabet, östrojen hormonundaki artma, hamilelik ya da diyabet gibi durumlar bu sorunun ortaya çıkmasının başlıca nedeni olabilmektedir. Candida Albicans vajinal enfeksiyon veya mantar oluşumunda tek mantar türü değildir. Diğer mantar türlerinin tedavisi farklı yöntemlerle sağlanabilmektedir.

Vajinal mantar bulaşıcı mıdır?

Sanılanın aksine, vajinal mantar direkt cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak görülmemektedir. Nadiren cinsel yolla bulaştığı görülür. Bu yüzden mantarın ilk sebebi olarak cinsel ilişki düşünülmemelidir.

Cinsel hayat başlangıcı öncesine göre ilk düzenli cinsel ilişki zamanında daha çok görüldüğü bilinmektedir. Ortak kullanılan tuvaletten, hamamdan, saunadan ya da buna benzer alanlardan da bulaşabilmektedir. Vajinal floraya müdahale edecek her durum kişinin kendi yaşantısından da kaynaklı olarak vajinal mantara sebep olabilir.

Vajinal mantar nasıl teşhis edilir?

Hastanın şikayetleri dinlenir ve vaka geçmişi hakkında bilgi edinilir. İlk aşamada fiziki kontrol yapılarak teşhis yapılmaya çalışılır. Sonrasında spekulum denilen tıbbi alet kullanılarak vajinal kontrol yapılır, rahim ağzı, rahim duvarları ve dış genital bölge kontrol edilir ve akıntı olup olmadığı kontrolü yapılır.

Hastalığın durumuna göre doku örneği ya da akıntı örneği alınarak laboratuvara gönderilerek tam bir teşhis yapılmış olunur.

Vajinal mantar nasıl tedavi edilir?

Gerekli gözlemleri ve tahlilleri yaptıktan sonra vajinal mantarın türüne göre ilaçla tedavi, yaşam tarzı değişikliği ya da merhem, fitil tedavileri uygulanabilir. Bu tedavi genellikle kolay bir tedavidir ancak doktor tarafından uygulanan tedaviye devam edilmelidir.

Verilen ilaç veya kremlerin, fitillerin aksatılmadan kullanılması ile vajinal mantar kolayca geçebilir. Kişinin muayene olmadan ilaç kullanması ya da başka yöntemlere başvurması soruna çare olmayacağı gibi sorunu daha da derinleştirebilir.

Kronik, yani tekrarlayan vajinal mantar enfeksiyonlarında süreç daha uzayabilmektedir. Buna yönelik yapılacak testler ve yaşam tarzı ile ilgili cevaplarınıza göre testler yapılacaktır. Diyabetik bir durum olup olmadığı, genital bölgede hijyeni nasıl sağladığınız hatta vücudunuzun direncinin ne durumda olduğunu ölçmek gerekebilir.