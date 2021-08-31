SMA hastaları iyileşir mi?

Son dönemlerde gündeme oturan en önemli hastalıklar içerisinde SMA gelmektedir. Özellikle çocuklarda ortaya çıkması ile beraber erken dönemde tedavi yönteminin ele alınması büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda fiziksel açıdan kişinin günlük yaşamını etkileyen ve daha önemli risk faktörleri ortaya çıkaran bir hastalıktır. Mutlaka çocuğun belirli yaş dönemine kadar gerekli tedavi yöntemlerinin öne çıkarılması gerektiği rahatsızlıklar içerisinde gelir.

SMA Hastalığının Sebebi Nedir?

Uzun adıyla SMA hastalığı Spinal Müsküler Atrofi olarak bilinmektedir. Omurilikte yer alan motor sinir hücrelerine etkilemek suretiyle, bebeğin fiziksel yaşantısını önemli oranda sekteye uğratır. Özellikle yürüme ve yemek yeme ile beraber nefes alma gibi temel unsurlar belli bir zaman içerisinde gerçekleşmeyecek hale gelir. Özellikle bebekler için bir numaralı genetik ölüm nedeni olarak ifade etmek mümkün. Zamanında gerekli müdahale gerçekleşmez ise bebeğin veya çocuğun ölümü ile sonuçlanan önemli bir rahatsızlıktır.

SMA Hastalığının Sebebi Neden Olur?

Omurilikte bulunan motor sinir hücreleri fiziksel kontrolün en önemli yapıları içerisinde gelmektedir. Bu bölgenin çalışmaması ile beraber yeme ve içme ile beraber nefes alma gibi hareketler önemli oranda ortadan kalkar. Bu kabiliyetlerin ortadan kalkması ile beraber sonuç ölüm ile neticelenir. Özellikle genellikle bebeklerde ortaya çıkan bir rahatsızlık olduğunu ifade etmek mümkündür. Yukarıda verilen nedenden dolayı hastalığı ortaya çıkar ve bebeklerin zamanında tedavi edilmemesi ile ölüm getirir.

SMA Hastaları İyileşir mi?

Günümüze SMA hastalığının net bir tedavisi bulunmamaktadır. Ancak bu konuda araştırmalar dünya çapında son hızıyla devam ediyor. Tabii bu hastalığın belirtilerinin azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması noktasında bazı çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemleri uzman hekimler ve doktorlar kontrol altında gerçekleşir. Ancak bu tedavi dünyanın belirli ülkelerinde bulunur ve maddi açıdan da bedeli oldukça yüksektir. Tabii çok erken yaşta belli bir yaş kriteri doğrultusunda yapılacak tedavi yöntemlerinin iyileşme olasılığını gösterdiği de iddia ediliyor.

SMA Hastalığı İçin Ne Yapılmalıdır?

SMA hastalığı söz konusu olduğunda yapılması gereken mutlaka bebeğin erken yaşta tedaviye alınmasıdır. Özellikle bu hastalık için bebekler konusunda belli bir yaş kriteri bulunuyor. Bu kriter kapsamında belirtiler azaltılabilir ve yaşam kalitesi önemli oranda arttırılabilir.