Sezaryen sonrası vajinal doğum mümkün mü?

Sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD) son zamanlarda oldukça fazla araştırılan doğum tiplerinden biri. SSVD hastalarında neden SSVD istediklerine bakıldığında pek çok sebep bulunabilir. Hastaların bu konuda bilinçlenmesi de SSVD istemlerini arttırdığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Miray Sekkin Eser, riskleri ve aranan koşullar ile ilgili bilgi verdi.

SSVD HER GEBEYE UYGUN MUDUR?

SSVD istemi ile başvuran hastalarda bazı koşullar aranmaktadır. Bunlar:

- Önceki sezaryenin rahmin alt bölgesinden enine kesi ile yapılmış olması, en az 2 sene geçmesi

- Rahimden sezaryen dışında bir ameliyat veya anomalinin olmaması

- Kadının pelvik darlığının olmaması, önceki doğum nedeninin baş-pelvis uyumsuzluğu olmaması

- Bebeğin 4000 gr altında, baş geliş ve doğum pozisyonunun uygun olması.

- Doğum eylemi takibinin başından beri bir doktor tarafından yapılmış olması ve acil sezaryen koşullarının sağlanması

- İhtiyaç halinde acil müdahale edebilecek anestezi koşullarının olması

- Kan nakli ihtiyacında koşulların uygun olması

SSVD RİSKLERİ NELERDİR?

SSVD açısından en büyük riskler, doğum sırasında eski dikiş yerinin açılması ile gerçekleşebilecek durumlardır. Bu risk yüzde 0.5-1.5 arasındadır. Bu risk önceki dikiş yerine göre değerlendirilebilir. Ama bu risk bile hayati olabildiği için göz önünde bulundurulur ve önlenmeye çalışılır. Kadının daha önceden vajinal doğum öyküsü olması sezaryene gidiş oranını azaltır.

Daha önce vajinal doğum yok ise SSVD oranı %63

1 vajinal doğum var ise SSVD oranı %83

1 SSVD yapılmışsa tekrar SSVD oranı %94 civarındadır.

SSVD esnasında, doğum eylemi rehberine göre acil sezaryen ihtimali %30 civarı belirtilmiştir. Yine fetal sıkıntı ve bebek için yenidoğan ihtiyacı vardır. Doğuma bağlı bebek kaybı riski onbinde 2-3 olarak belirtilmiştir.

SSVD sırasında sancı vermek risklidir. Bu nedenle sancıların spontane başlaması beklenir. Sonrası normal vajinal doğum gibidir. Doğumun ilerlemesi, NST takipleri önemlidir. Kişide epizyotomi olabilir veya olmayabilir. İyileşme süresi genellikle normal doğum gibi hızlıdır. SSVD’yi bilinçli olarak tercih eden ve bu yolda gerekli adımları atabilen kadınlarda genellikle başarı ile sonuçlanır. Doğuma gerektiği gibi hazırlanmak, fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmak başarı oranlarını arttır. SSVD’yi destekleyen ve deneyimi olan bir ekip yine başarı oranını arttırır. Ancak her doğumun risklerinin olabileceği ve sonucunda sezaryen olabileceği unutulmamalıdır.