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    SağlıkSelülitlerden kurtulmak için neler yapılmalı?
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    Selülitlerden kurtulmak için neler yapılmalı?

    Cildin altında yağ birikmesinden kaynaklanan selülit, erkeklerden daha çok kadınları etkileyen durumların başında geliyor. Özellikle bazı kadınlar selülite daha yakın olurken, selülitin yoğunluğu ve ne kadar belirgin olduğu genlere, vücut yağ yüzdesine ve yaşınıza bağlı olabilir. Yaz aylarına yaklaştığımız bugünlerde selülitlerden kurtulmanın yollarını Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Aşkar anlattı.

    27.04.2022 - 19:15 |
    Selülitlerden kurtulmak için neler yapılmalı?

    Görülme sıklıklarına göre, en çok basen, bacak, baldır ve karın bölgesinde rastlanılan selülitler, temelde dolaşım bozukluğuna bağlı olarak inflamatuar, sıvı ve toksinlerin yağ dokusunda birikmesi sonucu ortaya çıkıyor.

    SELÜLİTLERDEN KURTULMANIN YOLLARI

    Selülitlerin görünümünü azaltmak için basınçlı giysiler, diyet ve çeşitli egzersizlerin etkili olduğunu ve azaltmakta yardımcı olduğunu belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı Doç. Dr. İbrahim Aşkar, "Selülit, en sık basen ve bacakta özellikle iç ve arka kısımda görülür ki, bu bölgeler daha zayıf manyetik alana sahiptir. Jeomanyetik aktivite vücuttaki dokuların harmonik olarak çalışmasında etkilidir. Bu doğal manyetik alan vücut üzerinde manyetik birim olarak etki gösterir. Sonuçta biyolojik aktivitesine bağlı olarak her organ değişik manyetik alan güçlerine sahip olur. İnsan vücudu ve yer yüzü doğal olarak elektrik ve manyetik alanlar üretir. Modern manyetik alan tedavisi, ağrı, yaşlanmayı önleme ve daha birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Manyetik yüz maskeleri yüzden toksinlerin atılmasını sağlayarak, kırışıklıkları azaltır. Bu da daha genç bir görüntü sağlar" dedi.

    Doç. Dr. Aşkar,"Manyetik alan tedavisi selülitli bölgeye vücudun dışından uygulanır. Manyetik alan elektrik akımı ile oluşturulup, istenilen alana elektrik uyarımı gönderilir veya mıknatıslar ile istenilen bölgeye devamlı manyetik alan oluşturularak devamlı bir tedavi oluşturulabilir. Manyetik alan tedavisi yaklaşık otuz seansa kadar çıkabilir. Özellikle dolaşım bozukluğunun olduğu selülitli bölgelerde etkili olur. Her hastada yeterli etki görülemeyeceğinden hastanın dikkatli muayenesi ve değerlendirilmesi gerekir. Tek başına da faydalı olan manyetik alan tedavisi diğer tedavilerle kombine edilerek kullanılır ki, selülit gibi multifaktöriyel bir problemde böylece daha etkili ve daha uzun soluklu sonuca gitmekte faydalı olur. Ağrılı ve kanlı bir uygulama değildir. Bu nedenle herhangi bir yan etkisi yoktur"diye belirtti.

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