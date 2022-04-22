Schoko bons nedir? Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor, yasaklandı mı, schoko bonsta salmonella virüsü mü var?

İngiltere’de Kinder Surprise'larda ortaya çıkan Salmonella bakterisi Avrupa’ya sıçrayınca, ülke çeşitli önlemler almış ve bazı ülkelerde de ürünlerin toplatılmasına dair kararlar çıktı. Türkiye'de de Schoko Bons ürünlerinin toplatılması kararlaştırıldı.

Kinder Schoko Bons neden toplatılıyor, yasaklandı mı?

8-15 Temmuz 2022 son kullanma tarihli ürünlerin toplatılmasına dair karar çıktı. Belçika'da üretilen Kinder markalı ürünlerde salmonella bakterisi tespit edilmişti. Türkiye de Kinder markalı ürünlere salmonella denetimi yapmaya başlamıştı ve salmonella tespiti yapılmamıştı.

Avrupa Birliği tarafından yapılan bildirim kapsamında Türkiye'de ürünlerin toplatılmasıyla ilgili önemli karara imza atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Belçika'da üretilen Kinder markalı bazı ürünlere yönelik toplatma kararı alındığı bildirildi.

Schoko bons nedir?

Kinder Schoko Bons bir pakette çoklu olarak satılan minik atıştırmalık çikolatadır. İçi beyaz çikolata dolgulu olan Kinder Schoko Bons, Kinder'in en çok satılan ürünlerinden biri.