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    SağlıkSandaloz sakızı tozu ile fazla kilolara elveda!
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    Sandaloz sakızı tozu ile fazla kilolara elveda!

    Sandaloz sakızının iştah keserek zayıflatma etkisi bulunuyor. Kilo problemi olanların kısa yoldan kilo vermesini sağlayacak, hızlı yağ yakmasını sağlayan Sandaloz sakızı tozu hakkında bilgi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, iştah kapatıcı özelliği ile bilinen doğal kür tarifini paylaştı. Peki, Sandaloz sakızı zayıflama nasıl kullanılır? Sandaloz sakızı neye faydalı? Sandaloz sakızı nasıl tüketilmeli? İşte merak edilenler…

    22.02.2022 - 15:52 |
    Sandaloz sakızı tozu ile fazla kilolara elveda!

    Kilo problemi, günümüzde hemen herkesin yaşadığı bir sorun haline geldi. Kısa yoldan kilo vermek isteyen kişiler ise çözümü kimi zaman sağlıklı bitki çaylarında ya da meyveli su karışımlarında arıyor. Ancak birçok kişi tarafından henüz bilinmeyen sandalyoz sakızı tozu, kişilerin hızlı yağ yakmasını sağlarken, kilo problemine de çözüm oluyor. Bu kapsamda Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik yağ yakıcı ve iştah kapatıcı özelliği ile bilinen doğal kür tarifini paylaştı.

    SANDALOZ SAKIZI ZAYIFLAMA KÜRÜ

    MALZEMELER

    - Bir tatlı kaşığı sandaloz sakızı tozu,

    - Bir yemek kaşığı elma sirkesi,

    - İki yemek kaşığı limon,

    - Bir tatlı kaşığı tarçın,

    - Bir su bardağı su (ılık).

    Malzemeleri cam bir bardağa koyun ve tüm malzemeleri içine katın. Sabah ve akşam olmak üzere hazırladığınız karşımı günde 2 defa tüketebilirsiniz.

    Sandoloz sakızı tozu kürü hakkında önemli bilgiler veren Dr. Hamit Çelik, ‘’Sandaloz sakızı özellikle elma sirkesi ile birlikte tüketilmesi gerekiyor. Metabolizmayı hızlandıran bu karışım, yağ yakıyor ve iştah kapatıyor. Ancak yeme, içme düzenine de mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Mide problemi olan kişilerin mutlaka doktor kontrolü eşliğinde tüketmesi gerekir’’ diye belirtti.

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