Regl döneminde erkekler nelere dikkat etmeli? İşte regl sancısını hafifletmenin yolları

Regl, kadın üreme oluşumlarının bir parçasını meydana getiren durum olarak bilinmektedir. Bir diğer ismi ise Adet olarak bilinen Regl, kadın olmanın fiziksel açıdan gerekliliklerinden birisidir. Vücudun ihtiyaç duymadığı tüm atıkların dışarı atılması olarak da bilinmektedir.

REGL NEDİR?

Regl, düzenli bir şekilde uterus bölgesinin iç astarından aylık periyot biçiminde mukozal doku ve kan şeklinde uterustan atılmasına denir. Regl başlangıcı 10 ile 16 yaş arasında başlayarak menopoz dönemine kadar sürmektedir. Regl geçirme süresi ise 3 ile 7 gün arasında değişim göstermektedir.

Diğer adı Adet kanaması olan Regl bazı hormonların yumurta ile uyarılması ile ve yumurtanın spermle birleşmesinde döllenme meydana gelerek rahime yerleşir. Fakat bu durumda gebelik meydana gelmez ise bu evre regl ile sonuçlanmaktadır. Rahim içi duvarlarının kasılmasını sağlayarak sancı oluşumları buna bağlı olmaktadır. Prostaglandin hormonunun yüksek olmasına bağlı sancılarda artış meydana gelebilmektedir.

REGL DÖNEMİNDE ERKEKLER NE YAPMALI VE NELERE DİKKAT ETMELİDİR?

- Regl döneminde olan bir kadına kesinlikle bu durumu yüzüne vurmamak gerekir.

- Regl döneminde kadının huyuna ve duyuna gidilmesi gerekmektedir.

- Kadınlar bu dönemde içe dönük olduklarından dolayı sosyal aktiviteleri azaltmak gerekmektedir.

- Yemek yeme konusunda yediklerine karışılmamalı ve yemeğine eşlik edilmelidir.

- Kadınlar bu dönem içinde kararsız kalıp mutsuz olabilirler. Bu nedenle onlara sürekli iltifat etmek onları iyi hissettirecektir.

- İhtiyaçlarını karşılayıp daha bir fazla şefkat verilmesi kadınları bu dönemde daha çok rahatlatabilmektedir.

- Empati kurularak daha fazla destek ve yardımcı olunarak bu dönemi daha kolay atlatılmasına yardımcı olunması gerekmektedir.

- İletişim halini güçlü tutarak giydiği kıyafetler hakkında olumsuz yorumlardan kaçınmak gerekir.

- Herhangi bir şeye ihtiyaç varsa yardımcı olunarak onların temin edilmesi sağlanmalıdır.

REGL SANCISINI HAFİFLETME YOLLARI

- Çeşitli açma germe hareketleri, yürüyüş ve egzersiz yapılması

- Çok sıcak ya da soğuk olmayan bir duş alınması

- Sıcak su torbası ile karın üzerinde gezdirme hareketleri

- Karın kısmının aşağısını eller ile ovuşturma işleminin yapılması

- Demir ve çinko içeren besinlerin tüketilmesi

- Kitap okumak, film izlemek gibi aktivitelerin yapılması

- Odak noktasının başka yerlere çekilmesi gibi durumlar ile ağrılar hafifletilmektedir.