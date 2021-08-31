Psikolojik mide bulantısı nedir, neden olur?

Mide bulantılarının sebepleri genellikle yiyecek ve içeceklerden olduğu düşünülmektedir. Ancak bazı zamanlarda mide bulantıları psikolojik de olabilmektedir. Sürekli devam eden mide bulantılarının altında yatan bir sebep bulunmuyorsa kişilerin mutlaka psikiyatri kontrolüne girmesi gerekir.

Psikolojik Mide Bulantısı Nedir?

Psikolojik mide bulantısı olan kişilerde kusma, halsizlik, ishal, sıkıntı hissi, bunalmışlık, uykusuzluk gibi belirtiler görülmektedir. Bu gibi durumlarda insanlar mide bulantılarının sebebinin psikolojik olduğunu bilmediği için farklı doktorlara gitmektedirler. Bu sebeple psikolojik mide bulantılarının tanısı çok geç konulabilmektedir. Bu sonucunda da tedaviler geç başlamaktadır.

Psikolojik Mide Bulantısı Neden Olur?

Psikolojik mide bulantısı genellikle sinir ve stres kaynaklı olmaktadır. Ailedeki sorunlar, iş yaşamındaki sorunlar, günlük yaşamdaki pek çok stres psikolojik mide bulantılarına sebebiyet verebilmektedir. Bu hastalıkta genellikle stresle beraber ani mide bulantıları baş göstermektedir. Bunun yanında baş ağrıları da görülmektedir.

Kişilerin psikolojik mide bulantılarından kurtulmaları için stresten uzak durmaları son derece önemlidir. Sakin bir yaşam tarzı ile psikolojik mide bulantılarından kurtulmak mümkün olmaktadır.

Stresten Olan Mide Bulantısına Ne İyi Gelir?

Kişilerde meydana gelen mide bulantıları süreklilik gösteriyorsa ve bunun yanında kişilerde kusma hissi oluşuyorsa bu durumda kişilerin mutlaka sağlık taramalarını yaptırmaları gerekmektedir. Sağlık taramalarında herhangi bir sorun bulunamadıysa hastaların psikiyatri bölümüne sevk edilmesi gerekmektedir.

Psikolojik mide bulantısı tanısı konmasının ardından psikiyatri desteği ile bu hastalıktan kurtulmak mümkündür. Bunun için psikiyatri doktorunun uygulayacağı özel tedavi yöntemlerine uymak gerekmektedir. Hastanın doktor kontrollerine düzenli bir şekilde katılması hastalığın tedavisi açısından son derece önemlidir.

Bazen psikolojik mide bulantılarında bir takım ilaçlar kullanılır. Fakat bu ilaçlar ters etki yaparak kişilerin mide bulantılarını ve kusma etkilerini artırmaktadır. Psikolojik mide bulantısı durumunda çoğunlukla bu rahatsızlığa neden olan duygusal durumların ortaya çıkarılması son derece önemlidir.

Psikolojik mide bulantısında hastaların morallerinin iyi olması son derece önemlidir. Kişilerin kendilerinde stres ve üzüntü yaratan durumlardan bir süre uzaklaşması gerekmektedir.

Çoğunlukla zayıflama amaçlı yapılan bilinçsiz diyetler mide bulantıları yaşanmasına neden olabilmektedir. Kişilerin uzun süreli açlıklar yaşamaması ve az az ve sık sık yemek yemeleri son derece önemlidir.