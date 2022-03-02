Obezite mutlaka tedavi gerektirir!

Obezite, sanılanın aksine sadece aşırı yemekten kaynaklanan fiziksel bir problem değildir aksine tedavi gerektiren ciddi bir durumdur. Vücut kitle indeksi (VKİ) 30'un üzerinde olan bir kişiye obezite teşhisi konur. 35'in üzerindeki bir VKİ, tip 2 diyabet, solunum, eklem ve kalp sorunları gibi durumlara yol açabilir.

Obezite, tedavisi olmayan hastalıkları beraberinde getirdiği için yüksek riskli hastalıklardan biridir. Obezitenin sık görülen hastalıkları; uyku apnesi, insülin direnci, hipertansiyon, karaciğer yağlanması. Bu hastalıklar felç ve kanser riskini artırır. Düzensiz ve dengesiz beslenme, fast food yemek ve egzersiz yapmamak kilo alımına ve bazı hayati organların yağlanmasına neden olabilir. Kronik açlıktan sonra kontrolsüz beslenme, karbonhidrat içeren yiyecekler ve şekerli içecekler tüketmek obeziteye katkıda bulunan beslenme hatalarından bazılarıdır. Her iki ebeveyn de fazla kiloluysa, çocuğun obez olma olasılığı yüzde 80'dir. Diyabet, tiroid hastalığı, adrenal hastalık gibi bazı hormonal nedenler, obezitenin nedenlerinden biri olabilir.

Obezite sorununda sıklıkla görülen belirtiler ise;

Terleme

Çabuk yorulma

Nefes darlığı

Horlama ve uyku apnesi

Cilt sorunları

Vücut ağrıları

Obezite tedavisi edilmez ise ciddi sorunlara yol açar!

Obezitesi olan çoğu hasta bir diyet ve egzersiz programı ile belirli bir süre içerisinde kilo verse de başarı oranı düşüktür ve tekrar kilo alma riski yüksektir. Ameliyat olan hastalarda özellikle tüp mide ameliyatı sonrası metabolik değişiklikler çok şiddetli iştahsızlık olur ve mide hacminin küçük olması nedeniyle yemek yeme kısıtlanır. Endokrinolog ameliyattan önce hastayı hormonal problemler ve ameliyata uygunluk açısından değerlendirmelidir. Aynı şekilde ameliyattan önce midede olası başka bir lezyonu tespit etmek için endoskopi yapılmalıdır. Diyetisyen, hastaya ameliyat öncesi ve sonrası nasıl beslenmesi gerektiği konusunda ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır.

Unutmamak gerekir ki obezite sorunu tedavi edilmediği takdirde her geçen gün kişinin sağlık durumunu ve hayat kalitesini düşürecektir. Obezite, psikolojik sorunları da tetiklediği için geç kalmadan uzman hekim eşliğinde tedaviye başlanması gerekir.