Bilecik'teki salgının nedeni norovirüs çıktı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şubat ayının başından bu yana Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle binlerce kişinin başvurması sebebiyle müdürlük tarafından incelemelerin hızlı ve etkin bir şekilde başlatıldığı belirtildi. Şikayetlerin ardından 551 noktadan klor seviye ölçümü ve 93 noktadan da su analizlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı laboratuvarına 500 litre su numunesi ve hastalarımızdan alınan dışkı numuneleri gönderilmiştir. Bakanlığımız tarafından yapılan laboratuvar analizlerinde Beylikpınar kaynağında ve hastalarımızın dışkı örneklerinde vakaların kaynağı olarak 'norovirüs' saptanmıştır." İfadeleri kullanıldı. Peki, Norovirüs nedir? Bilecik’teki salgının nedeni norovirüs belirtileri nelerdir, neden olur, öldürür mü?

Norovirüs nedir, öldürür mü?

Norovirüs, tüm dünyada erişkin ve çocuklarda görülen ishallerin önemli bir kısmından sorumlu olan bir virüstür.

Norovirüslar, enfeksiyonu kapmış insanların gaita ya da kusmuklarında bulunur. İnsanlar, Norovirüs bulaşmış yiyecek ya da içecekleri tüketerek, Norovirüs bulaşmış eşyalara dokunup, ellerini ağızlarına sürerek enfeksiyonu kapabilirler. Bulaşıcılık, kirli ellerle veya gaita ya da kusmuk bulaşmış çalışma yüzeyleriyle direkt temasla veya kusmuktan yayılan küçücük bir damlacığın hava yoluyla yiyecek, su ve yüzeylere taşınmasıyla gerçekleşebilir. Salgınlara özellikle kirli sularda yetişen kabuklu deniz hayvanlarının tüketimi, salatalar ve donmuş gıdalar sebep olur.

Norovirüs belirtileri nelerdir, kaç günde geçer?

Normalde bütün yıl boyunca görülebilir ve her yaştan insanları etkileyebilmektedir. İshal şikayetiyle hekime başvuran erişkinlerin yaklaşık yüzde 20'sinden norovirüsler sorumludur. En sık bulaş yolları kişiden kişiye temas ve sulardır. Virüsün dışkıyla atılımı ve bulaştırıcılığı 3 hafta sürebilmektedir.

Norovirüs tedavisi nasıldır?

Norovirüse karşı kullanılacak bir ilaç tedavisi yoktur. Norovirüs hastalığında antibiyotiklerin faydası olmaz. Tedavi genellikle kayıpların ağızdan sıvı tedavisi ile yerine konulması ile yapılır. Ciddi sıvı kaybı olanlara damardan sıvı verilmesi gerekebilir. Kişisel ve ev içi hijyene dikkat edilmesi, tuvalet sonrası olmak üzere ellerin ve yiyeceklerin iyi yıkanması, genel temizlik kurallarına mutlaka uyulması gerekiyor.