Mucizevi bitki yeşil çayın saç sağlığına faydaları!

Saçların güçlü ve bakımlı görünmesi için ilk olarak saç derisinin iyi beslenmesine dikkat etmek gerekiyor. Ancak hava kirliliği, yanlış beslenme, genetik faktörler ve stres gibi sebepler, saç derisinin sağlığını korumasını zorlaştırıyor. Bu noktada ise doğanın en özel mucizevi bitkilerinden yeşil çay geliyor. Antioksidanlar, vitaminler, enzimler, amino asitler bakımından oldukça zengin olan yeşil çayın mucizevi etkisi sadece vücut sağlığına değil saç sağlığı üzerinde de etkileyici bir rol oynuyor. Bu kapsamda yeşil çayın saç köklerini uyararak ve saç oluşumunu destekleyici bir besin olduğunu belirten saç uzmanı Berkant Dural, yeşil çayın saç üzerindeki etkisi hakkında bilgiler verdi.

SAÇ İÇİN KULLANILAN EN ESKİ YÖNTEMLERDEN!

Yüzyıllardır tüketilen ve birçok alanda faydalarından yararlanılan yeşil çay, her ne kadar metabolizmayı hızlandırma özelliğiyle öne çıksa da güçlü saçlar için kullanılan en eski yöntemlerin başında geliyor. Çok sayıda vitamin ve minerale ev sahipliği yapan yeşil çay, saç bakım ürünlerinde de sıklıkla kullanılan panthenol maddesini bol miktarda içeriyor. Saçın yaşam kaynağı olan panthenolün sadece şampuanlar ve saç bakım kremleriyle almanın yetersiz olduğuna aynı zamanda tüketilen besinlerle de saçların beslenmesi gerektiğine dikkat çeken Berkant Dural, ‘’Yeşil çayın içerisinde bulunan panthenol maddesi saçın büyümesi ve sağlıklı bir görünüme kavuşması için etkileyici bir rol oynuyor. Bu yüzden yeşil çay tüketmek ve yeşil çay içerikli ürünleri tercih etmek saç sağlığı için olumlu etki yaratıyor’’ dedi.

SAÇLARIN HIZLI UZAMASINA DESTEK OLUR

Birçok kişi yavaş uzayan saçlarından şikayet eder. Ne kadar çok bakım uygulasa da saç uzama hızında istediği ivmeyi yakalayamaz. Bu noktada devreye giren yeşil çayın içerisinde bulunan polifenol maddesi, saçların daha hızlı uzamasına destek olur. Saç köklerini besleyip destekleyen yeşil çay, saçların hem hızlı hem de sağlıklı uzamasını sağlar.

KEPEK SORUNUNA ÇÖZÜM!

Kepekler, saçların en büyük korkulu rüyalarından biridir. Hem saç derisinin sağlıksız olduğuna işaret eder hem de estetik açıdan kötü bir görümüm yaratır. Birçok yöntemin yetersiz kaldığı kepek sorununu çözmekse yeşil çay ile mümkün hale gelebilir. Yeşil çay, saç derisini efektif bir şekilde temizler ve besler. Bu sayede saç derisi kuruluğu tedavi ederek kepek sorununu ortadan kaldırır.

SAÇ DİPLERİNDEKİ BAKTERİLERE KARŞI ETKİLİ!

Saç dipleri, bakteriler için kusursuz bir konaklama alanıdır. Üreyen çoğalan bakteri parazitleri saç köklerini zayıflatarak saç dökülmesine yol açar. Yeşil çay ise saçlardaki istenmeyen misafirleri uzaklaştırarak saç köklerini güçlendirir.

KIRIK SAÇ UÇLARINA MAKAS ETKİSİ

Yeşil çay, gerçek bir B vitamini deposudur. Vücut için çok gerekli olan B vitamini, saç sağlığında da belirleyici bir etkiye sahiptir. Özellikle de saç dökülmelerini durduran B vitamini, düzenli yeşil çay tüketimi sayesinde kontrolsüz dökülmelere son verir. En önemlisi de yüksek onarım özelliği sayesinde kırık uçlardan kurtulmayı sağlar.

SAÇ EKİMİ OPERASYONU YAPTIRACAK OLANLAR NERELE DİKKAT ETMELİ?

Saç sağlığı için birçok açıdan yararı bulunan yeşil çay, saç ekimi operasyonu yaptıracak kişilerin bir süre uzak durması gereken besinler arasında yer alıyor. Çünkü yeşil çayın yapısında yer alan salisilik asit, kanı incelterek sulandırıcı bir etki yapıyor. Bu durum, operasyon sonrasında kanamaların artmasına yol açtığından olası riskleri minimize etmek için en az 5 gün önceden yeşil çay tüketimini durdurmak gerekiyor. Operasyondan belli bir süre sonra ise kişi, günlük yeşil çay tüketimine rahatlıkla devam edebilir.