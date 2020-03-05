imon yağı, limon kabuklarının soğuk pres denilen yöntemle sıkılmasıyla elde edilir. Kullanımı öncesinde inceltilmelidir. İnceltme işlemi yapılmadan önce, ağız yoluyla veya cilde sürerek kullanılmamalıdır. Ayrıca, limon yağı, yüze, boyun kısmına ve diğer hassas taraflara, direkt şekilde sürülmemelidir. Dikkatle kullanıldığı zaman, faydaları oldukça fazla olan limon yağı, uzman kontrolünde çeşitli tedaviler için tüketilmelidir.

Limon yağı ne işe yarar?

Cilt sağlığından, vücut yapısına kadar birçok noktaya fayda sağlayan limon yağı, yemek içlerinde ve temizlik malzemesi biçiminde kullanılabilir. Yemeklerin daha güzel tat vermesi için birkaç damla limon yağı tüketilebilir. Meyve veya sebzeleri yıkarken, bir kabın içerisinde birkaç damla limon yağı konularak, mikroplardan korunabilir.

Vücuda katkıları olduğu kadar zihin geliştirici olan limon yağı, daha zinde olmaya ve yorgunluğun giderilmesine fayda sağlar. Birkaç damla limon yağını bir pamuğa damlatıp koklayabilir, zihninizin daha iyi şekilde çalışmasını sağlayabilirsiniz.

Limon yağının faydaları nelerdir?

Limon yağı, öksürük kesici özellikten böceklerin ısırıklarının tedavisine kadar birçok noktada tedavi amaçla kullanılabilir. Bunların yanında limon yağı şu faydaları sağlar.

- Limon yağı, nefes tıkanıklıklarında önemli faydalara sahiptir. Göğüs bölgesine pamuk yardımıyla tahriş etmeyecek kadar limon yağı sürebilir, nefes alışverişini daha rahat sağlayabilirsiniz.

- Çay içerisinde iki damla limon yağı konularak, boğaz ağrısının tedavisi yapılabilir. Bu karışımın sindirim sisteminin üzerinde etkileri olduğu biliniyor.

- Limon yağı, suyla birlikte tüketilerek tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Kanın hızlı şekilde pıhtılaşmasına neden olan limon yağı, yaraların daha erken iyileşmesine destek olabiliyor.

- Burun kanamalarının durdurulmasında kullanılabilir. Bir parça pamuğa, birkaç damla limon yağı döküp, burun deliklerine nazik bir biçimde yerleştirebilir, kanın daha hızlı durmasını sağlayabilirsiniz.

- Limon yağı, diş sağlığında önemlidir. Bir damla limon yağını 3 günde 1 kez diş fırçanıza damlatarak, tedavi dişlerinizi dış etmenlerden koruyabilirsiniz. Limon yağı, diş eti sağlığında faydalı olur. Ağız kokusu gibi istenmeyen durumların giderilmesine dersek olur.

- Limon yağı leke gibi sorunları olan kişilerde kullanılabilir. Sivilcelerin kurutulmasına limon yağı tercih edilebilir. Ancak limon yağını direkt olarak yüze sürmemek gerekir. Zeytinyağı veya diğer ürünler tercih edilerek, tedavide kullanılabilir. Limon yağı, cildin daha canlı ve parlak görünmesine yardımcı olur.

- Ciltte meydana gelmiş küçük enfeksiyon sorunlarında limon yağı tercih edilebilir. Lavanta yağıyla birlikte kullanıldığı zaman, vücutta önemli etkiler gösterir.

Limon yağı nasıl kullanılır?

Limon yağının çok sayıda faydası bulunur. Bu faydalardan istenilen ölçülerden yararlanabilmek için kullanımın doğru olması gerekir. Limon yağı cilt veya saç için kullanıldığında, çeşitli malzemelerle birlikte kullanılabilir. Zeytinyağı ile karıştırılarak vücut üzerinde tercih edilebilir. Bunun haricinde yemeklere konularak, fayda sağlanabilir.

Limon yağının etkileri nelerdir?

Limon yağı, birden fazla etkisi olan şifa kaynağıdır. Doğru kullanıldığı zaman fayda sağlanabilir. Yanlış kullanıldığında, kişiye fayda vermek yerine zarar verir. Aşırı şekilde cilt üzerine kullanıldığı zaman tahrişe neden olur. Tahriş gibi durumlarda sakin kalınmalı ve bunun için doktora bilgi verilmelidir. Limon yağı kullanılmadan önce şu noktalara dikkat edilmelidir.

- Her defasında en fazla 5 damla olacak şekilde kullanılmalıdır. Limon yağı tüketimi öncesinde, mümkün olduğu kadar uzman bilgisine başvurulmalıdır.

- Limon yağı tek başına kullanılmamalıdır. Tek başına kullanıldığı zaman ciltte ve vücutta çeşitli problemlere neden olabilir.

- Gözle temas etmemelidir.

Limon yağının kabuktan üretildiği unutulmamalı ve dozajında kullanılmalıdır.

Limon yağı zayıflatır mı?

Limon yağı, cilt üzerinde yağ kurutucu etkilere sahiptir. Ciltte olduğu gibi vücut içerisinde de yağ kurutma özelliklerine sahiptir. Bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlayarak, kişinin zayıflamasına yardımcı olabilir. Ancak tek başına limon yağı kullanmak, büyük bir risktir. Bunun yerine, tavuk benzeri et yemeklerinde, salatalarda limon yağı tüketilebilir. Limon yağı zayıflatma etkilerini görebilmek için profesyonel bir diyetisyene başvurmak daha sağlıklı olacaktır.

Sizde limon yağını tüketmeden önce uzmanlardan yardım alabilir, kullanımında faydalarından yararlanabilirsiniz. Birçok uzman, düzgün kullanıldığında limon yağının oldukça faydalı olduğunu belirtir.