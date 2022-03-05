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    SağlıkKütahya'da narkozsuz bel fıtığı ameliyatı
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    Kütahya'da narkozsuz bel fıtığı ameliyatı

    Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Beyin ve Sinir Cerrahisi ile Anestezi ve Reanimasyon kliniklerinin birlikte çalışmaları sonucu artık bel fıtığı ameliyatları, narkozsuz (uyutulmadan) yapılmaya başlandı.

    05.03.2022 - 15:58 | | İHA
    Kütahya'da narkozsuz bel fıtığı ameliyatı

    Narkozsuz olarak bel fıtığı ameliyat yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, “KSBÜ, Beyin ve Sinir Cerrahi ile Anestezi ve Reanimasyon klinikleri olarak çok disiplinli çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinden Doç. Dr. Tayfun Aydın’ın katkılarıyla birlikte kliniğimizde genel anestezi olmadan ‘narkozsuz’ bel fıtığı ameliyatı yapılabilmektedir” dedi.

    Söz konusu yöntem sayesinde hastaların genel anestezi almadan bel ve bacak ağrılarından kurtulabildiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Bel fıtığı hastalarımızda yaşam kalitesini etkileyecek ölçüde önemli problemler oluşturan ve çoğunlukla kişilerin günlük aktivitelerini olumsuz etkileyen hastalıklardır. Hastalarımızda; eşlik eden hastalıklarına bağlı olarak genel anestezi almanın mümkün olmadığı durumlarda ‘narkozsuz’ olarak sadece bel bölgesinden yapılan spinal anestezi ile ameliyat başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Eşlik eden hastalıklara bağlı yüksek morbiditenin yanında ek problemi olmayan hastalarımızda da uygulanan bu yöntem sayesinde hastanede yatış süresi azalmakta ve hastalarımız konforlu bir şekilde şifa ile taburcu edilebilmektedir.” diye konuştu.

     

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