Kütahya'da narkozsuz bel fıtığı ameliyatı

Narkozsuz olarak bel fıtığı ameliyat yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, “KSBÜ, Beyin ve Sinir Cerrahi ile Anestezi ve Reanimasyon klinikleri olarak çok disiplinli çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinden Doç. Dr. Tayfun Aydın’ın katkılarıyla birlikte kliniğimizde genel anestezi olmadan ‘narkozsuz’ bel fıtığı ameliyatı yapılabilmektedir” dedi.

Söz konusu yöntem sayesinde hastaların genel anestezi almadan bel ve bacak ağrılarından kurtulabildiğini ifade eden Doç. Dr. Aydın, “Bel fıtığı hastalarımızda yaşam kalitesini etkileyecek ölçüde önemli problemler oluşturan ve çoğunlukla kişilerin günlük aktivitelerini olumsuz etkileyen hastalıklardır. Hastalarımızda; eşlik eden hastalıklarına bağlı olarak genel anestezi almanın mümkün olmadığı durumlarda ‘narkozsuz’ olarak sadece bel bölgesinden yapılan spinal anestezi ile ameliyat başarılı bir şekilde yapılabilmektedir. Eşlik eden hastalıklara bağlı yüksek morbiditenin yanında ek problemi olmayan hastalarımızda da uygulanan bu yöntem sayesinde hastanede yatış süresi azalmakta ve hastalarımız konforlu bir şekilde şifa ile taburcu edilebilmektedir.” diye konuştu.