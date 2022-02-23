Kilo verme sonrası göğüs sarkması birçok kişinin problemi!

Göğüs bölgesini yumuşak dokular oluşturur. Yaşlandıkça deri ile meme arasındaki bağlar gevşemeye başlar ve bu gevşeme sarktıkça devam eder. Fizyolojik olaylar zamanla sarkmanın önünü açar. Sık görülen sarkma nedeni ise sık sık kilo alıp vermedir.

Yaşlandıkça vücudun sarkması normal bir süreçtir. Bu nedenle sarkma önlenemez ancak yavaşlatılabilir. Kilo kontrolü ve egzersiz alışkanlıkları bir yaşam biçimi haline geldikçe, sarkmalar ileri yaşlarda da devam edebilir. Sanılanın aksine sutyen kullanmak göğüslerin sarkmasını engelleyemez. Sutyen kullanmanın avantajı, göğsün ağırlığının göğüs kaslarına değil omuzlara verilmesidir.

Göğüs sarkmasına yönelik uygulamalar nelerdir?

Herkesin göğüs ve vücut yapısı değişiklik gösterir. Bu sebeple karşılaşılan sorunlarda kişilere özel tedavi yöntemleri tercih edilmelidir. Göğüs bölgesi hassas olarak kabul edildiği için mutlaka alanında uzman ve deneyime sahip uzman hekimler tercih edilmelidir.

Meme büyütme işlemi

Meme yapısının küçülmesi, emzirme veya yaşlanmaya bağlı olarak hacim ve dolgunluk kaybı olabilir. Bu tür şikayetlerde meme büyütme tercih edilir. Ameliyat öncesi kişinin istekleri ve vücut yapısı çok önemlidir. Ameliyattan önce meme büyüklüğü, meme şekli, büyüklüğü ve cilt yapısı analiz edilmelidir. Ameliyatta kullanılan protez yapışkan silikondan yapılmıştır ve ömür boyu kullanılabilmektedir. Penetran bir yaralanmada protez zarar görse bile jel hiçbir şekilde dışarı akmayacaktır. Seçilecek protez hastanın boyuna göre belirlenmelidir. En bilinen protez şekilleri yuvarlak ve gözyaşı damlasıdır. Daha dolgun bir üst vücut isteyenler için yuvarlak protezler daha uygundur. Ameliyattan sonra kolunuzu kaldırırken gerginlik ve ağrı hissetmeniz normaldir. Ortaya çıkan ödem 6 ay içinde kaybolur. 3 hafta boyunca özel bir sutyen giymek önemlidir. 6 hafta boyunca ağır egzersiz yapılmamalıdır.

Meme küçültme işlemi

Göğüslerin hastanın ideal boyutuna göre küçültülmesi işlemidir. Göğüsler rahatsız edici bir düzeyde büyüdüğü ya da sağlık açısından kişiye rahatsızlık verdiği zamanlarda tercih edilir. Bu cerrahi işlem sonucunda hastanın boyun, sırt ve belindeki ağrılar giderilir. Fıtık sorunu giderilir ve kişinin duruşu düzeltilir. Omuz sarkması kaybolur. Meme altında oluşan pişik, mantar ve egzama sorunları ortadan kalkar. Ameliyat genel anestezi altında yapılır ve 3-4 saat sürer. Bu süreçte kişinin doku hacmi, yaşı ve hamilelik belirtileri önemlidir. Ameliyat sonrası ödem ve morluk görülmesi normaldir. 6 hafta boyunca yorucu egzersizlerden kaçınılmalıdır.

Meme dikleştirme işlemi

Genetik ve çevresel faktörlere bağlı olarak zamanla göğüsler sarkabilir. Ortaya çıkan sarkık göğüsler, omuz ve bel ağrısı gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yerçekimi, artan yaş, sık kilo alıp verme, doğum ve emzirme, yanlış sutyen kullanımı sarkmanın başlıca nedenleridir. Meme derisindeki elastikiyet kaybı sarkmaya neden olabilir. Elastikiyetini kaybetmiş meme dokusu ağırlaşarak sarkmaya neden olur.

Genel anestezi altında yapılan bir işlemde fazla deri çıkarılır ve eksize edilir. Kişinin ihtiyacına göre germe işlemi ile birlikte büyütme veya küçültme ameliyatı da yapılabilir. Ameliyattan sonra belirli bir süre spor sutyeni takmanız gerekecek ve dikişler 15 gün sonra alınacaktır. Ameliyattan sonra göğüslerin şeklini stabilize etmek 8 ila 10 hafta sürebilir.

Merak edilenler

Çoğu kişi meme küçültme ameliyatından korkar ancak komplikasyon riski diğer işlemlere göre çok düşüktür. Bu süreçte meme bezlerine bakım yapıldığı için emzirme döneminde herhangi bir soruna yol açmaz. Meme küçültme ameliyatı üzerine yapılan bir araştırmaya göre, kadınların kansere yakalanma olasılığı yüzde 40 daha az olduğu gözlenmiştir. Meme küçültme ameliyatının komplikasyon riski düşük olsa dahi alanında uzman ve deneyimli uzmanlar tarafından yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Yanlış uygulamalar kötü sonuçlara yol açabilir.