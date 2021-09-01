Kasık fıtığı çeşitleri nelerdir? Kasık fıtığının tedavi yöntemleri nelerdir?

Fıtık tek başına kullanıldığı zaman ilk olarak karın fıtıkları akla gelse de, servikal disk hernisi ve lomber disk hernisi yani bel fıtığı yani boyun fıtığı da toplumda sıkça rastlanan durumlar arasında yer alır.

KASIK FITIĞI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Pek çok türü ve çeşidi bulunan fıtığın en sık görülen çeşitleri ise şunlardır; boyun, bel ve karın fıtıklarıdır. Karın fıtıkları genellikle göbek, kasık ve ameliyat kesisi fıtığı olarak da incelenir. Tedavi edilmeyen karın fıtıkları zaman içinde basınç nedeni ile büyür ve tedavi şansı da önemli ölçüde azalır. Bel ve boyun fıtıklarında ise, kişinin hayat kalitesini olumsuz etkileyerek fıtık bölgesinin yanı sıra kol ve bacaklarda ağrı, his kaybı ve güçsüzlük gibi belirtiler ile birlikte kendini gösterir.

KASIK FITIĞININ TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Fıtığın oluştuğu bölgeye göre tedavi şekli değişiklik gösterir. Bazı durumlarda da egzersiz, fizik tedavi ve ilaç tedavisi uygulandığı zaman bu tedavi yöntemlerine yanıt alınamayan ve ileri düzeydeki fıtıklar için cerrahi operasyon yapılır. Eğer bu tarz ağrılarınız hiç vakit kaybetmeden varsa uzman bir hekime görünerek bir an önce kontrollerinizi yaptırmanız gerekir.

Kasık fıtıkları doğal seyrine bırakıldığı zaman iyileşme ya da küçülme olmayacağı ve ilaçla tedavi edilmeyeceği için teşhis koyulunca tek tedavi cerrahidir. Fıtık cerrahisinde de asıl amaç, fıtık kesesini batın (karın) içindeki olması gereken yerine yerleştirilmesi ya da çıkarılmasıdır. Amaç fıtıklaşmaya yol açan kısmi kusurun (defektin) kapatılması ve bir daha olmaması için meşle yani yama ile sağlamlaştırılması işlemidir.

Cerrahi tedavi öncesinde genel anestezi, lokal anestezi ya da belden uyuşturma (spinal anestezi) şeklinde de uygulanabilir. Fıtık ameliyatları açık ya da kapalı yöntem ile yapılır. Kapalı yöntemler de kendi içinde cilt ve karın zarı arasından yapılan (TEP) ya da karın içinden yapılan (TAPP) yöntemleri sıkça kullanılır. Son yıllarda ise, fıtık ameliyatları daha çok kapalı olarak gerçekleştirilir. Eğer ters etki eden bir durum (kontrendike) bulunmuyorsa laparoskopik cerrahi tercih edilir.