Kanserin erken teşhisinde likit biyopsi dönemi!

Günümüz dünyasının korkulu rüyalarından biri olan kanserin erken teşhisi, tedavi sürecinin en kritik faktörlerinden biri. Bilim dünyasının kanserin erken teşhisi konusundaki çalışmalarının sonucu olarak kullanılmaya başlanan likit biyopsi testi yüzde 98’e varan oranlardaki başarısı ile umut veriyor.

Likit biyopsi ya da likit onkoloji testleri olarak adlandırılan genetik testler sayesinde cerrahi müdahaleye gerek olmadan kişinin damarından alınan kanın analiz edilmesiyle kanserin teşhisi mümkün olabiliyor. Hastanın kan analizinde ortaya çıkan genetik değişikliklerin saptanması, tümör takibine ve tedavinin planlanmasına olanak tanıyor.

GENETİK BİLİMİ GELECEĞİ DEĞİŞTİREBİLİR

Tıbbi genetik testler alanında laboratuvar ve danışmanlık hizmetleri sunan Dr. Gülay Özgön, genetik çalışmaların sağlıklı yaşamın sürdürülebilirliği ile hastalık yönetiminin başarısında kilit rol oynadığına değinerek, yeni nesil kanser tanı testi olan ve “Likit Biyopsi” adı verilen testin kanserle mücadeledeki önemine dikkat çekti. Dr. Gülay Özgön, “Likit Biyopsi testi 2017 yılından beri klinik uygulamalarda kullanılıyor ve onkoloji alanı hekimleriyle çalışmalarımız gelişerek sürüyor. Onkolojide referans merkezi olma hedefiyle çok daha fazla insana ulaşmak ve erken teşhis olasılığını artırmakla ilgili yoğun çalışmalar yapıyoruz. Bu nedenle de erken teşhiste önemli yeri olan bu testin yaygınlaşması konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz” dedi.

HASTA İSTEDİĞİ ANDA HEKİMİNE BAŞVURARAK TEST YAPTIRABİLİR

Likit Biyopsi ve genetik tanı testleriyle ilgili hastaların doğru yönlendirilmesinin önemini vurgulayan Dr. Özgön, genetik danışmanlığın toplumun çok küçük bir kesimi tarafından bilindiğini, aile hikayesinde kanser olan bireylerin başta onkologlar olmak üzere hekimlerine danışarak genetik testleri yaptırmaları gerektiğini söyledi. Özgön, “Likit Biyopsi testleri vücuttaki tümör hücreleri ya da bunlardan kopan hücre parçacıklarının, kan dolaşımındaki DNA ve RNA değişimlerinin (mutasyonlarının) tespit edilebilmesi için yapılıyor. Özellikle akciğer, meme, mide, karaciğer, prostat, melanom ve pankreas kanserlerinin teşhisinde, tedavi ve takibinde kullanılan Likit Biyopsi testleri, tüm kanser çeşitlerinde uygulanılabiliyor” dedi.

Onkoloji hastaları için kişiselleştirilmiş tıp anlayışı ile hastalık seyrini yönetebilecek sistemler üzerine çalıştıklarını ifade eden Özgön, kanser belirtileri ve genetik şüphe taşıyan herkesin hekimine danışarak test yaptırabileceğini ve kanser tedavisi sonrası da hastalığın takibi için Likit Biyopsi testlerinin dönemsel olarak yapılabileceğini ifade etti.