Hızlı kilo vermek ve bölgesel zayıflamak için 10 altın kural!

Yaza formada girmek isteyenler şimdiden kilo verdiren beslenme programlarına yöneldi. Kışın alınan kilolardan kurtulmak isteyenler diyetisyenlerin yolunu tutuyor. Kilo verme sürecinde kişiye özgü diyet programının önemini vurgulayan Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş bölgesel zayıflama ile ilgili bilgi verdi.

Diyetisyen Çetintaş, “Yaz yaklaşıyor herkes kışın aldığı kiloları yavaş yavaş göndermek istiyor. Tabi ki hayalimizdeki şey bölgesel olarak kilo vermek. Yağlar genetik yatkınlığa göre bölgelere dağılır. Kadınlarda özellikle karın bel çevresi, basen bölgesinde depolanırken, erkeklerde ise genel olarak yan bel çevresi, göbek ve göğüs olarak depolanmaktadır. Yaptığınız diyet programında size ait olmayan bir diyet listesi uygularsanız tartıda gördüğünüz eksiler yağ kaybı olmayacağı için ne kadar zayıflarsanız zayıflayın bölgesel olarak incelemezsiniz. Bölgesel zayıflamak ancak ve ancak yağ kaybıyla mümkündür. Bunun da yüzde 70 diyet yüzde 30 spor etkilidir. Eğer verdiğiniz kilo yağdan olursa sarkmazsınız ve geri de almazsınız. Tabi ki geri almamak için ideal kiloda diyeti bitirmeniz gerekir.” diye konuştu.

KALORİ KISITLI DİYETLERDEN VAZGEÇİN

Ne kadar az yerseniz bazal metabolik hızınız o kadar düşer. Bu yüzden kendinizi aç bırakacağınız diyetler yaparsanız sadece su ya da kas kaybedebilirsiniz. O zaman da istediğiniz kiloya düşseniz bile normal düzene geçtiğiniz zaman verdiğiniz kiloyu geri alırsınız. Günlük almanız gerektiği kadar enerji alın ve kalori hesaplaması yapmayın. Çünkü yiyeceklerin kalorisini hesaplayamazsınız.

KARBONHİDRATI DİYETTEN ÇIKARTMAYIN

Vücudunuz günlük enerjisinin yüzde 40-50sini karbonhidratlardan karşılar. Karbonhidratı tamamen diyetten çıkarmak, sürekli protein ağırlıklı beslenmek dönem dönem uygulanması gerekse de uzun süreli ve sürekliliği olmadığı için böbreği yorar. Basit şekerler yerine kompleks şekerleri tüketin. Öğünlerinizin yanına esmer ekmek tüketebilirsiniz.

ARA ÖĞÜN YAPMAYI UNUTMAYIN

Uzun süreli açlığa bağlı diyetler kan şekerini dengeleyemediği için maalesef ki yine yağ kaybını sağlamaz. Kendinize uzun sürecek ara öğünler yerine kuruyemiş , ayran ve süt tüketebilirsiniz.

KALORİLİ İÇECEKLERDEN KAÇININ

Gün içinde farketmeden yemek yeseniz bile içeceklerden yüksek kalori alıyor olabilirsiniz. Mocha, latte gibi kremalı kahveler meyve suları, meyveli sodalar ve birçok asitli içecek fazla kalori almanıza neden olabilir. Günde 2 fincandan fazla kahve tüketmeyin. Kafein ihtiyacını karşılamak için bitki çaylardan takviye alabilirsiniz (yeşilçay, beyaz çay, papatya gibi)

AĞIRLIK ANTRENMANI YERİNE KARDİYO EGZERSİZLERİ YAPIN.

Bölgesel olarak zayıflamak için yağ olan bölgedeki kasları çalıştırmak yerine kalp ritmini yüksek tutan kardiyo egzersizlerini tercih edin. Haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş bile yağ kaybınızı arttırır. İdeal kilonuza geldikten sonra kas egzersizlerine geçin.

ŞOK DİYETLER UYGULAMAYIN

Bazı duran kilolar için şok diyetler o kiloları geçmemize yardım etse de uzun süre düşük kalorili beslenmek yağ kaybını durdurur.

VÜCUDUNUZU ŞAŞIRTIN

Tekdüze bir diyet sistemi belirlemeyin. Vücut uyguladığınız her diyete bir süre sonra adapte olur. Bir hafta ketojenik besleniyorsanız diğer hafta akdeniz tipi beslenebilirsiniz. Bir sonraki hafta ise detoks yapabilirsiniz.

MOTİVASYONUNUZU YÜKSEK TUTUN

Diyet yaparken mükemmel olmayı beklemeyin. Kilo verme süreci iniş çıkışlı bir süreçtir. Siyah ya da beyaz olamaz. Bazı dönemler kaçamak yapsanız dahi ertesi güne hiçbir şey yokmuş gibi davranın. Çevrenizdeki olumsuz yorumların da moralinizi olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

TARTILMAYIN VE SÜRE HEDEFİ KOYMAYIN

Yapılan bir çok çalışmaya göre her gün tartılan insanlar diyeti daha çabuk bırakıyor. Çünkü kilonuz tartıda gün gün değişmez sadece ödem iniş çıkışları günlük olarak tartı sonucunuza yansır bu da motivasyonunuzu bozar. Kanda stres hormonu dediğimiz kortizol hormonu yükselir ve bunun sonucunda da kilo veremezsiniz. Her zaman küçük hedefler belirleyin. Yüksek hedefler motivasyonunuzu olumsuz etkiler. Kilo verme hedeflerinizi haftalık veya en fazla bir aylık yapın.

ÖDEM TOPLAMAMAK İÇİN YETERLİ SU TÜKETİN

Yağ kaybettiğinizde ince hissedersiniz ama bazen tartıda eksi sonuç göremezsiniz. Bu ödem topluyorsunuz anlamına gelebilir. Ödem toplamamak için günlük tuz tüketiminizi azaltın. Günde 2-3 litre su içmeye özen gösterin. Suyun sıcaklığı ya da içine bir şey atıyor olmanız ödem durumunuzu etkilemez.