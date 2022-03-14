Hemşirelere 3600 ek gösterge verilecek mi? Lisans mezunu sağlık çalışanları ek gösterge kapsamına alındı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayram Etkinliği'nde sağlık çalışanlarını ilgilendiren müjdeler verdi.

Lisans mezunu sağlık çalışanları ek gösterge kapsamına alındı mı?

Hemşireler başta olmak üzere, lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak

İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, hakim ve savcılarca görünür hale getiriliyor.

İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir çalışma birimi oluşturuyoruz. Tıbbi uygulama ve işlem açılabilmesi bu kuruma bağlı olacak.

Üçüncü müjdem; mali durumlarında önemli iyileştirme yapacağız. Sabit ek ödemeleri tek bir bordro ile ödenecek.

Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmemiz, emeklilerine de yansıyacak.

Beşinci müjdemiz; Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.