°
Şehir seçiniz
    BİST2.0881.67EURO16.230.57USD14.800.30ALTIN930.82-1.12
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    SağlıkHemşirelere 3600 ek gösterge verilecek mi? Lisans mezunu sağlık çalışanları ek gösterge kapsamına alındı mı?
    HaberlerSağlık Haberleri Hemşirelere 3600 ek gösterge verilecek mi? Lisans mezunu sağlık çalışanları ek gösterge kapsamına alındı mı?
    ABONE OL

    Hemşirelere 3600 ek gösterge verilecek mi? Lisans mezunu sağlık çalışanları ek gösterge kapsamına alındı mı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı Buluşması’nda sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Hemşirelere 3600 ek gösterge verilecek mi? Lisans mezunu sağlık çalışanları ek gösterge kapsamına alındı mı?

    14.03.2022 - 14:40 |
    Hemşirelere 3600 ek gösterge verilecek mi? Lisans mezunu sağlık çalışanları ek gösterge kapsamına alındı mı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayram Etkinliği'nde sağlık çalışanlarını ilgilendiren müjdeler verdi.

    Lisans mezunu sağlık çalışanları ek gösterge kapsamına alındı mı?

    Hemşireler başta olmak üzere, lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak

    İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, hakim ve savcılarca görünür hale getiriliyor.

    İkinci müjde olarak sağlık çalışanları ilgili bir çalışma birimi oluşturuyoruz. Tıbbi uygulama ve işlem açılabilmesi bu kuruma bağlı olacak.

    Üçüncü müjdem; mali durumlarında önemli iyileştirme yapacağız. Sabit ek ödemeleri tek bir bordro ile ödenecek.

    Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmemiz, emeklilerine de yansıyacak.

    Beşinci müjdemiz; Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.

    GÜNCEL HABERLER

    Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı

    Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı

    MHRS'den randevu şartı kaldırıldı! 81 ile yazı gönderildi...

    MHRS'den randevu şartı kaldırıldı! 81 ile yazı gönderildi...

    Japonya hükümetinden, Rusya ve Belarus için kripto borsalarında işlem durdurma çağrısı

    Japonya hükümetinden, Rusya ve Belarus için kripto borsalarında işlem durdurma çağrısı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri nasıl olacak? İşte yeni düzenlemenin detayları!

    Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri nasıl olacak? İşte yeni düzenlemenin detayları!

    Sıradaki Haber
    Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı

    Şehitler Abidesi'nde '18 Mart' hazırlığı

    Sıradaki Haber
    Japonya hükümetinden, Rusya ve Belarus için kripto borsalarında işlem durdurma çağrısı

    Japonya hükümetinden, Rusya ve Belarus için kripto borsalarında işlem durdurma çağrısı

    Sıradaki Haber
    Akaryakıt ile ilgili son dakika kararı! EPDK resmen duyurdu

    Akaryakıt ile ilgili son dakika kararı! EPDK resmen duyurdu

    Sıradaki Haber