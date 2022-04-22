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    SaÄŸlÄ±kHastane randevu sistemi kalktÄ± mÄ±? Hastanelerde randevusuz bakÄ±lÄ±yor mu, Merkez Hekim Randevu Sistemi (MHRS)
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    Hastane randevu sistemi kalktÄ± mÄ±? Hastanelerde randevusuz bakÄ±lÄ±yor mu, Merkez Hekim Randevu Sistemi (MHRS)

    Hastanelerde randevu sistemi kalktÄ± mÄ±? CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Ahmet Selim KÃ¶roÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan doktorlarÄ±n artÄ±k randevusuz hasta kabul edebileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

    22.04.2022 - 16:58 |
    Hastane randevu sistemi kalktÄ± mÄ±? Hastanelerde randevusuz bakÄ±lÄ±yor mu, Merkez Hekim Randevu Sistemi (MHRS)

    VatandaÅŸlar, gÃ¼nlerce hastane randevusu bulamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek, isyan ediyordu. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan dikkat Ã§eken bir aÃ§Ä±klama geldi. CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SaÄŸlÄ±k ve GÄ±da PolitikalarÄ±Â KuruluÂ ÃœyesiÂ Ahmet Selim KÃ¶roÄŸlu,Â doktorlarÄ±n artÄ±k randevusuz hasta kabul edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

    HASTANELERDE RANDEVU SÄ°STEMÄ° KALKTI MI?

    KÃ¶roÄŸlu tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada,Â "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapÄ±lan hasta muayene iÅŸlemleri saÄŸlÄ±k bakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n geÃ§en ay yayÄ±mlanan yazÄ±sÄ± ile randevulu/randevusuz olarak yeniden dÃ¼zenlenmiÅŸtir."Â ifadeleri yer aldÄ±.

    Selim KÃ¶roÄŸlu ayrÄ±ca,Â "ArtÄ±k randevu almakta zorlanan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir."Â dedi.

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    Hastane randevu sistemi kalktÄ± mÄ± Hastanelerde randevusuz bakÄ±lÄ±yor mu, Merkez Hekim Randevu Sistemi (MHRS)

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