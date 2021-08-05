Günde kaç bardak su içilmelidir? Bol su içmek neye iyi gelir?

Su içmek insan sağlığı açısından çok faydalıdır. Bundan dolayı su içmek uzman kişiler tarafından sıklıkla önerilmektedir. Özellikle yaz aylarında vücut daha fazla su kaybettiğinden ötürü yaz aylarında su içmek daha da önemlidir. Su içmek vücutta özellikle dolaşım sistemine çok faydası bulunmaktadır. Susuzluğa bağlı olarak pek çok hastalık da beraberinde yetişmektedir. Bundan dolayı uzman kişiler tarafından su içmek önerilir.

SU İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

1) Kabızlığı Önler

Kabızlık önemli bir sindirim problemidir. Bundan dolayı kabızlığın önlenmesi için su içmek çok önemlidir. Kabızlık her yaşta ortaya çıkabilen bir durumdur. Kabızlığın tedavi edilmesi ve doğal yollarla iyileştirilmesi açısından su içmek son derecede önem teşkil eder.

2) Sindirim Sistemini Çalıştırır

Sindirim sistem vücudun sağlıklı bir şekilde işlemesi ve fonksiyonların yerine getirilmesi açısından çok önemlidir. Sindirim sisteminin düzgün bir şekilde çalışması da oldukça önemlidir. Bundan dolayı sindirim sistemi için su tüketimi uzman doktorlar tarafından önerilmektedir. Sindirim sisteminin tam ve sağlıklı çalışması için su tüketimi günde en az 2 litre olacak şekilde yapılmalıdır.

3) Vücut Isısını Dengeler

Su içmenin bir diğer faydası da vücut ısısını dengelemesidir. Vücut ısısını dengelediği gibi vücut fonksiyonlarının da daha iyi çalışması sağlanır. Yapılan araştırmalar sonucunda düzenli olarak su tüketen kişilerde vücut ısısı belirli bir seviyede sabit kalır ve ateşli hastalıkların geçirilmesi de bu şekilde önlenmiş olur. Bundan dolayı vücut ısısı su ile birlikte tamamen dengelenmektedir.

4) Açlığı Azaltır

Gün içerisinde çok fazla açlık hissi çekiyorsanız yine su tüketimine özen göstermelisiniz. Su tüketiminin az olması sebebi ile vücutta açlık hissi ortaya çıkabilir. Bunun sonucunda da kişi daha fazla gıda alarak kilo almaya meyilli olmaktadır. Bundan dolayı açlık hissinin azalması açısından su tüketimi belirli bir seviyede olmak zorundadır.

5) Böbrekleri Temizler

Böbrekler vücuttaki hayati organlardan biri olup aynı zamanda sindirim sistem için de çok önemli olan bir organdır. Böbreklerin temizlenmesi açısından su tüketimi son derecede önemlidir. Özellikle böbrek yolu hastalıkları olanlar böbreğinde taş olan kişilerde doğal yollardan tedavi seçeneği olarak su tüketimini tercih edebilirler.

6) Kanı Temizler

Kanın temiz olması vücudun sağlıklı bir şekilde çalışması açısından son derecede önemlidir. Düzenli olarak günlük su tüketimine özen gösterdiğiniz durumlarda kandaki kirlilik oranı azalır ve daha temiz bir kana sahip olursunuz.

GÜNDE KAÇ BARDAK SU İÇİLMELİDİR?

Bu durum her mevsim aynı olmak ile beraber günde en az 10 bardak su içilmesi tavsiye edilmektedir.

BOL SU İÇMEK NEYE İYİ GELİR?

Bol su içmek vücutta pek çok hastalığın önlenmesi açısından çok önemlidir. Bol su içmek sindirim sistemi hastalıklarına çok iyi gelmektedir. Özellikle kabızlık gibi önemli sindirim sistemi hastalıklarına bol su içmek çok iyi gelmektedir.