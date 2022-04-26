Göz tedavisinde yeni yöntem

Miyop, hipermetrop ve astigmat gibi kırma kusurlarını giderecek faklı yöntemler olduğunu belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Altan Göktaş, özellikle lazer tedavisinin etkin olarak kullanıldığını ve tedavi başarı oranlarının yüksek olduğunu söyledi. Femtosaniye lazer sisteminde, bıçakla yapılan sistemlerden farklı olarak kornea flap hazırlanmasının lazerle yapıldığını ifade eden Prof. Dr. Altan Göktaş lazerle yapılan işlemler hakkında şu bilgileri verdi: “Korneadan ince bir kesi ile kapakçık kaldırılır ve ameliyatın başarısı için kapakçık açılması çok önemlidir. Bilgisayar kontrolüyle kullanılan Femtosaniye yönteminde lazer desteğiyle kapakçık istenilen düzeyde ve kesinlikte açılabiliyor. Kapakçık açılırken yapılan kesi için bıçak yerine lazer ışığı kullanılması, femtosaniye ile daha hassas bir şekilde ayarlanabiliyor.”

Aynı zamanda göz çizdirme olarak da bilinen göz lazer tedavisinin en önemli aşamasının gözün uygun olup olmadığının tespit edilmesi olduğu ifade eden Prof. Dr. Altan Göktaş, “20 ile 40 yaş arasında gözlük ya da kontak lens kullanmak istemeyen kişilerde femtosaniye lazer ve excimer lazer tedavilerinin oldukça etkili oluyor” dedi.

“Ameliyat baştan sonra lazer ile yapılıyor”

Femtosaniye lazer kullanılan işlemden hemen sonra hastanın görme keskinliklerinin hızla normalleştiğini belirten Prof. Dr. Göktaş, “İşlem sonrası hastanın iyileşme süreci kısalıyor, ağrı ve acı düzeyi minimuma iniyor. Bunun nedeni ise ameliyatın başlangıçtan sonuna kadar bütün aşamalarında lazerin kullanılması. Dolayısıyla bu yönteme bıçaksız lazer ameliyatı da diyebiliriz. Femtosaniye lazer ile bıçaklı yönteme göre, flap kopmaları, açılmalar gibi bazı komplikasyon oluşma riski de daha az oluyor” dedi.