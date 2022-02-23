Genel cerrahi alanında robotik cerrahi kullanımının önemi nedir?

Robot, insanlar tarafından önceden programlanmış spesifik görevleri yerine getiren aletlerdir. Cerrahi robot ise tamamen cerrah tarafından kontrol edilen ve uygulanacak cerrahi işlemin performansını artırmaya yarayan tıbbi cihazdır.

Robotik cerrahi nasıl uygulanır?

Robotik cerrahi minimal invaziv cerrahi temeli ile uygulanan bir yöntemdir. Teknik, standart laparoskopik cerrahiye çok benzemekte, aletler trokarlar vasıtasıyla karın içine ilerletilmektedir. Cerrah aletleri elle manipüle etmek yerine, bir konsola oturur ve karın içerisine gönderdiği aletleri 3 boyutlu kamera eşliğinde yönlendirir. Gelişmiş bir bilgisayar sistemi, cerrahın ellerinin hareketlerini robot kollarına iletir ve böylelikle cerrahi aletleri hareket ettirir.

Robotik cerrahinin avantajları nelerdir?

Robotik cerrahide kullanılan enstrümanların 540 derece dönebilmesi ve farklı eksenlerde bilek hareketlerine sahip olması cerraha hareket özgürlüğü sağlamaktadır. Robotik enstrümanların insan elinden çok daha ufak boyutlarda olması cerraha, ameliyatta eliyle ulaşamayacağı bölgelere rahatlıkla ulaşabilme imkanı sunar. Üç boyutlu ve 12 kat büyütülerek elde edilen gerçek görüntü, laparoskopik cerrahinin en önemli sorunu olan derinlik hissi kaybını azaltmakta, cerraha hastanın içerisinde ameliyat yapıyor duygusu vermektedir.

Robotik cerrahi genel cerrahi alanında hangi hastalıklarda kullanılıyor?

Safra kesesi, fıtık, reflü hastalığı, pelvik taban hastalıkları nedeniyle yapılan ameliyatların tümü robotik yöntemle daha kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunların dışında mide kanseri, pankreas kanseri, kolon ve rektum kanserleri başta olmak üzere pek çok malign (kötü huylu) hastalığın cerrahi tedavisinde robotik cerrahi uygulanmaktadır.

Ameliyatların robotik yöntem ile uygulanmasından dolayı daha az kesi uygulanmakta ve hastalarda daha az yara izi ile kozmetik avantaj sağlanmaktadır. Yapılan kesilerin her biri 1 cm’ den küçük olmasından dolayı hastalar çok daha kısa sürede iyileşmekte ve kısa sürede ayağa kalkarak sosyal yaşamlarına dönmektedirler. İyileşmenin hızlı olması sayesinde, robotik cerrahi sonrasında kemoterapi veya radyoterapi gereken hastalarda, bu tedaviler erken dönemde başlanabilir. Robotik cerrahi belirtilen avantajlarının dışında özellikle kanser hastalarında tümörün tamamının temizlenmesinde kolaylık sağlarken, daha az kanama olması sebebi ile ameliyatlar daha güvenli yapılmaktadır.

Obezite hastalarındaki geniş ve kalın yağ tabakası cerrahın müdahale olanağını kısıtladığı gibi planlanan ameliyatın yapılmasını da güçleştirmektedir. Robotik cerrahi sistemiyle gerçekleştirilen ameliyatlarda bu sorun ortadan kalkmaktadır. Obezite ameliyaları arasında sık uygulanan ve tüm dünyada altın standart bir işlem olarak kabul edilen gastrik bypass ameliyatı ayrı bir öneme sahiptir. Bu ameliyatla hem midenin küçültülmesi hem de bağırsakların önemli bir kısmında alınan gıdaların emiliminin azaltılması sağlanmaktadır. Robotik yöntemle yapılan gastrik bypass ameliyatları sayesinde obez kişiler ideal kilolarına daha etkin bir şekilde ulaşabilmekte ve bu kilolarını da uzun yıllar muhafaza edebilmektedirler.