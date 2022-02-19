İlaçlara zam geldi! Türk Eczacıları Birliği Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada ilaçlara zammın 19 Şubat’tan itibaren geçerli olacağı bildirildi. Buna göre, bugünden geçerli, olmak üzere ilaçlara yüzde 37,43 oranında zam yapıldı. İlaç zammının ardından sosyal medyada ertesi gün hapları gündem oldu. Yapılan zam ile birlikte ertesi gün hapının fahiş fiyatı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Peki, Ertesi gün hapı fiyatı ne kadar oldu? Ertesi gün hapına zam mı geldi? İşte detaylar…

ERTESİ GÜN HAPI FİYATI NE KADAR OLDU?

Zamdan önce 90 ila 130 lira arasında değişen ertesi gün haplarının 180 liraya çıkması büyük tepki topladı.

Zamla ilgili olarak Türk Eczacılar Birliği’nin “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 14.02.2022 tarihinde yayımlanan “Fiyat Değerlendirme Komisyonu Toplantısı” başlıklı duyurusunda ilaç zamlarının 19 Şubat’tan itibaren uygulanacağı belirtildi. Buna göre, İlaç fiyatlarına %37,43'lük zam 19 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

İLAÇLARA NE KADAR ZAM GELDİ?

Türk Eczacıları Birliği'nin Fiyat Değerlendirme Komisyonu Toplantısı sonrası konu ile ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

14 Şubat 2022 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu'nda;

1-Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 2022 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değeri 4,5786 TL'den 6,2925 TL'ye artırılmıştır.

2-Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 15,80 TL ve 8,26 TL değerleri, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 21,71 TL ve 11,35 TL olarak güncellenmiştir.

3-Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması,

4-Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar'ın Geçici Maddesinin ikinci fıkrası hükmünce bu kararın kararın ilanından itibaren 5 gün sonrası geçerli olması , kararları alınmıştır. Önemle duyurulur."

ERTESİ GÜN HAPI NE İÇİN KULLANILIR?

Ertesi gün hapları hamileliği önlemeye yardımcı olur. Halihazırda hamileyseniz hamileliği sonlandırmaz. %100 etkili de değildir. Ancak cinsel ilişkiden sonra ne kadar erken kullanırsanız o kadar etkili olabilir. Her yaştan insan, çoğu eczanede kimliksiz olarak reçetesiz satın alabilir. Genellikle kullanımı çok güvenlidir, ancak birkaç yan etkisi olabilir.

ERTESİ GÜN HAPI YAN ETKİLERİ NELER?

Bazen ertesi gün hapı olarak da adlandırılan EC hapının herhangi bir uzun vadeli veya ciddi yan etkisi bulunmamıştır. Çoğu durumda, EC alan kadınlar herhangi bir komplikasyon yaşamazlar. Bununla birlikte, EC hapının bazı biçimleri küçük yan etkilere neden olacaktır.

En yaygın yan etkiler şunlardır:

- Mide bulantısı

- Kusma

- Baş ağrısı

- Yorgunluk

- Tükenmişlik

- Baş dönmesi

EC, adet döngünüzü de etkileyebilir. Adetiniz bir hafta erken veya bir hafta geç olabilir. Adetiniz bir haftadan fazla geciktiyse, mutlaka hamilelik testi yaptırmalısınız.

ERTESİ GÜN HAPI NE ZAMAN KULLANILMALI?

Ertesi gün haplarının adı nedeniyle korunmasız cinsel ilişkiden sonraki gün alınması gerektiği algısı oluşmaktadır. Oysaki ertesi gün hapları cinsel ilişkiden hemen sonra alındığında etkisi çok daha fazla olmaktadır. Genel olarak cinsel ilişkiden sonraki 72 saat içinde alınması gereken haplar bu zamanın ardından etki etmemektedir. İlk 24 saat içinde kullanılan haplar gebelik oluşumuna %90-%98 oranında engel olurken ilk 48 saat içinde kullanılan haplarda gebeliğin engellenme ihtimali %75’e düşmektedir. Bu nedenle, cinsel ilişkiden hemen sonra kullanıldığı takdirde gebeliğin engellenme olasılığı çok daha fazla olmaktadır.