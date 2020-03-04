Elma sirkesinin saça faydaları nelerdir? Saç çıkartır mı?

Ciltte oluşan hasarların önlenebilmesi için sıklıkla başvurulan ürünlerden birisi olan elma sirkesi, saça birçok faydasıyla biliniyor. Saça olan faydalarını sıraladıktan sonra, elma sirkesinin saç çıkarma özelliğinin olup olmadığını değerlendireceğiz.

- Doğal elma sirkesi, saç dökülmesine karşı etkili bir ürün olabilir. Bunun için uzman yardımı alınarak, nasıl kullanılacağı ve nelerle karıştırılabileceği öğrenilebilir.

- Saçın daha parlak görünmesini ve renginin açılmasını isteyen kişiler, doğal elma sirkesi kullanarak bunu yapabiliyorlar.

- Saç derisine işleyen elma sirkesi, güçlendirici etkilere sahiptir. Bu özelliği sayesinde, elma sirkesinin saç derisinden başlayarak güçlendirme sağladığı söylenir.

- Elma sirkesinin saç üzerindeki önemli bir faydası da kepek oluşumuna karşı savaşmasıdır. Kepekli saçlara sahip olanlar, uzman görüşü aldıktan sonra elma sirkesini belli kurala göre saçlarında kullanabilirler. Elma sirkesi, kepeğe çözüm amaçlı kullanıldığında genellikle başka ürünlerle birlikte maske haline getirilir. Bu maskelerin nasıl yapıldığıyla ilgili uzman görüşüne başvurulmalıdır.

Elma Sirkesi Saç Çıkartır mı?

Elma sirkesi hakkında en çok merak edilen konuların başında, sirkenin saç çıkartıp çıkaramadığı ile alakalıdır. Uzmanlar, elma sirkesinin saçları doğrudan çıkaramadığını belirtirler. Ancak elma sirkesi, saç derisinde birikmiş olan hücreleri atar ve hastalıklı hücrelerin yenilenmesini sağlar.

Saç derisindeki hücreler öldüğünde döküntüler, sağlıklı olduklarında ise dökülme durma aşamasına gelir. Dolayısıyla elma sirkesi, saç çıkarmaz ancak saçın dökülmesine engel olur.

Elma sirkesiyle birlikte kullanılacak olan saç çıkarıcı ürünler, saç çıkarma konusunda yardımcı olabilirler. Saç çıkarmak adına hangi ürünü kullanırsanız kullanın, bilinçli olmanız gerekiyor. Uzmanlarına danışmadan, elma sirkesini saç dökülmesine karşı başka ürünlerle birlikte kullanırsanız, saçlarınızın tamamını kaybedebilir, saç derinizin tahriş olmasına sebep olabilirsiniz.

Elma Sirkesinin Saçta Kullanım Alanları Neler?

İnsanların birçoğu saçlarıyla alakalı çeşitli sorunlar yaşayabilirler. Bir kısım insan, saç dökülmesinden şikayet ederken, diğer kısım saçlarının aşırı yağlı olduğunu belirtebilir. Kimi insanın saçları kepekli olurken, kimilerinin ki güçsüz olabilir. Elma sirkesi, güçsüz, kepekli, yağlı ve dökülen saçlarda tedavi olarak uygulanabilir. Bunlardan herhangi birinden rahatsızlığınız varsa, aşağıda yer alan elma sirkesinin kullanım şekilleriyle, çözüm bulabilirsiniz.

Saç Dökülmesi İçin Kullanımı

Saçlarınızın dökülmesini istemiyorsanız, bu yolu deneyebilirsiniz. Hazırlama ve uygulama şu şekilde olur.

- İlk olarak bir tas olacak şekilde suyu kaynatın ve tasa ekleyin. Daha sonrasında elma sirkesini 1 yemek kaşığı olacak şekilde kaynar suya ekleyin ve karıştırın. Hemen sonrasında, hiç kullanılmamış bir tarağı (sonrasında tekrar kullanabilirsiniz) suyun içerisinde batırın ve saçlarınızı baştan sonra tarayın. Bunu birkaç kez tekrarlayın. Uzun süreli kullanımda, saçlarınızı daha az döküldüğünü fark edebilirsiniz.

Kepek İçin Elma Sirkesi Kullanımı

Saçlarınızdaki kepekten kurtulmak için yapacağını bu uygulama size fayda sağlayabilir.

- İlk yapacağınız yarım su bardağı elma sirkesiyle, yarım su bardağı suyu, karıştırmak olacak.

- Hemen ardından biraz ılık olduktan sonra saç diplerinize, temiz parmak uçlarınızla masaj biçiminde uygulayın. Saçlarınızı streç film ile kaplayarak, 1 saat boyunca bekletin ve ardından her zamanki şampuan ile yıkayın. Devamlı kullanımda, kepeğin azaldığını görebilirsiniz.

Yağlı Saçlar İçin Elma Sirkesi

Yağlı saçlarla mücadele etmek için önemli doğal yollardan olan elma sirkesini, hazırlayacağınız bu karışımla saçları kontrol altına alabilirsiniz.

- Yarım adet elmayı rendeleyin ve tabağa koyun. Ardından yemek kaşığı kadar elma sirkesini içerisine ekleyin ve karışımı, parmak uçlarınızla saçlarınızın her noktasına yedirmeye çalışın. 20 dakika bekledikten sonra temizleyebilirsiniz.

Güçlü Saçlar İçin Elma Sirkesi

Güçlü saçlara kavuşmak her insanın hayali olabilir. Güçlü saçlara sahip olmak istiyorsanız, elma sirkesinin de bulunduğu bu karışımı saçlarınıza uygulayabilirsiniz.

- Kaynar suya 1 yemek kaşığı kadar ekleyerek iyice karıştırın. (1 bardak suya elma sirkesi karıştırmanız yeterli olacaktır.)

- Ardından buna yemek kaşığı elma sirkesi ekleyerek yeniden karıştırın. Karışım tamamlandıktan sonra parmaklarınızla saç derinize uygulamaya başlayın. Yaklaşık olarak yarım saat bekletmeniz yeterli olacaktır. Haftada 3 kez tekrarlayarak, güçlü ve dolgun saç görünümüne kavuşabilirsiniz.